蔡英文妄言大陆不会“武统” 美智库这样打脸

原标题：蔡英文妄言大陆不会“武统”遭打脸！美智库曝解放军已列出14个攻台登陆点

日前，蔡英文在年终记者会上直言自己相信大陆不会对台湾动武。而美国的一些智库学者却直接“打脸”蔡英文，称大陆早已做好攻台计划，列出了时间表，甚至还称解放军已经选择了14个登陆的地点。对此，有专家分析称，大陆在对台军事方面一直做着详尽准备。

蔡英文妄言大陆不会“武统”

蔡英文在两岸关系问题上一直未答完的问卷，今年又是如何作答的？

在年终记者会上，她说道：

要维持区域的和平与繁荣，两岸关系是一个重要的关键。我要请“国人”同胞放心，两岸关系不会暴走、不会僵住、也不会走回在过去国民党威权时代，不相往来的老路。

维持现状是我们不变的立场，也是台湾向区域、向世界做出的有效承诺。亚洲的和平、繁荣和发展，是区域内所有“国家”的责任，而两岸的问题，就是区域和平的问题。我们会善尽区域安全的责任，持续保持善意，维持一个稳定、一致、可预测的两岸关系。

不卑不亢，稳住两岸，走向国际，这是全体台湾人民共同的期待，也是我的使命。

据台湾《联合新闻网》消息，蔡英文29日与媒体茶叙，当被问及大陆军方活动频繁，台湾该如何因应？蔡表示面对极具挑战的情势，须在不断沟通，不断交换意见的过程中，“取得动态平衡”。蔡表示，“大陆的动机和企图，我们也在持续观察”。她称，相信中国大陆理性决策，任何对台动武的可能性，应该都“不在决策思考里面”。

网友称台湾已经弱到不动武便可统一

蔡英文此番妄揣一出，便立即引爆台湾网友群嘲模式。

有网友批评蔡只会玩嘴炮，“自己大肆玩闹‘台独’，却用嘴炮试图强迫大陆理性？空心菜本末倒置倒打一耙无耻无下限。”

有网友批评蔡当局只呼吁“大陆理性”，可自己一直搞“台独”。大陆给出的“一国两制”是最好的良方，真心爱台湾的每一个政治人物都应循此达成台湾民众希望和平的小小心愿。

对于大陆会不会动武，也有网友指明蔡英文“应该”很清醒。

更有网友指出，台湾现在已被蔡当局“胡搞”得“脆弱到不须武力便可统一”的地步，大陆不需动武“跳楼拍卖捡便宜就好”！

妄图“狼群战术”围攻解放军，蔡英文必自取灭亡！

台媒称，面对解放军军机绕台，台湾防务部门拟定并发展不对称作战即所谓“狼群战术”，台军参谋部门负责人李喜明日前便提出筹建60艘45吨匿踪微型飞弹突击艇的构想。若2018年年内建案并编列预算审议，2020年可看到首艘微型飞弹突击艇下水。

理想很丰满，现实很骨感。台军想建60艘突击艇，扬言对解放军实施“狼群战术”，但在实力强大的解放军面前，其绝对讨不了好处。更何况这项计划还在评估当中，举行说明会只是先行听取岛内造船业的意见以及成本上的估算，是否进入下一阶段还要进一步考量。意思就是，这项计划能不能被实施还是未知数，倒真好似在吹牛皮。

其实，台军吹牛皮并不是一次两次了。比如沸沸扬扬的雄风二E巡航导弹，就让台军颜面尽失。事情发生在2006年，当时台湾军方自己公布“雄风二E”巡航导弹射程可以达到1000公里，但看到人们对“雄风二E”导弹射程有些质疑，后来又说射程为500公里。连这个射程都能打五折，也难怪台湾人民自己都认为台军方是在吹牛皮。

不光是夸大实力，台军方诸多作为都令人大跌眼镜。比如台陆军曾采购7630条轮胎供中型战术轮车使用，结果厂商检验证书造假，用不合格产品企图“蒙混过关”。事情曝光后，台军不得不将所有辐射式轮胎从中型战术轮车上拆下，缴回当作证物，几乎使台军战术轮车无法上路。这还只是冰山之一角，这种情况下还能和解放军作战吗？

由此可见，台湾防务部门所谓“狼群战术”更像是在自欺欺人。事实上，中国国民党前“立委”邱毅就曾表示，“公投法”修正后会有很多模糊地带与空间，透过“公投”通过这种类似“台独”的案子，势必会引发大陆的反弹。

近年来，解放军军事装备不断地更新，航空母舰、歼20、运20等世界先进装备的服役，都使得解放军在装备方面已经对台湾当局的军队保持优势。解放军军机多次绕台，更是让岛内“独派”高度紧张，害怕被大陆武统。那么，在实力相差巨大语境下，蔡英文等人还搞所谓“台独”，这不是在自取灭亡吗？

责任编辑：桂强