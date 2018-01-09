环球时报社评：欢迎朝韩会谈 中国不可能“出局”

原标题 社评：欢迎朝韩会谈，中国不可能“出局”

朝鲜韩国9日在板门店举行会谈，按下了半岛紧张局势的暂停键。这次会谈是借平昌冬奥会为契机实现的，它能走多深，走多远，相当不确定。很多人希望它能成为半岛局势的历史性转折点，但美朝原封未动的巨大分歧又让人们深感不安。

一些分析认为，如果这次难得的缓和只是昙花一现，那么接下来的半岛紧张升级或将更加失去控制，半岛将会发生什么让人不忍预测。

朝鲜暂停了核导试验，如果它能够把这种暂停长期延续下去，肯定比它在冬奥会之后重开核导试验要好。这是朝鲜最终走向弃核的必经阶段。美韩首先需要确认这个道理，并且为保持朝鲜对核导试验的停止状态做适当努力。

华盛顿同时在向朝鲜打几张牌，它们包括联合国制裁牌，美日韩单方面附加制裁牌，军事威胁牌等等。美韩是否愿意调整部分牌，比如相应地停止美韩联合军演，作为对朝鲜冻结核导试验的鼓励呢？当然了，究竟怎么做，美韩可以与朝鲜讨价还价。

暂停联合军演不能被视为对朝鲜实际拥核的默认。保持半岛无核化目标，这是国际社会的共同意志，安理会的制裁决议就是指向该目标的。严厉的联合国制裁将会长期发挥作用，华盛顿为了换取朝鲜不再重启核导试验而做点妥协，不意味着国际社会对半岛无核化目标的放弃。

如果美韩现在就把平昌冬奥会期间的半岛缓和定义为“临时性质”，不想为延续这一难得的状态做任何努力，那么相信朝鲜也很难单方面后退。半岛昙花一现的“双暂停”将随着冬奥会的结束重新被尖锐对峙取代。

美方目前没有释放准备停止美韩军演的任何信号。在《朝鲜日报》这样的韩国主流媒体上，我们也看到“不能进行替朝鲜完成核武力争取时间的会谈”这样的标题，还有强烈反对拿朝鲜冻结核武项目“与韩美同盟的根基——年度例行军演做交易”的评论。看来美韩主流社会都弥漫着迫使朝鲜单方面让步的强烈愿望，这对未来局势不是好的征兆。

中国外交部已经对朝韩举行会谈表示欢迎。这是来自中国官方一份大度而真诚的表态。中国社会中也能听到“朝韩会谈是否意味着甩开中国”的议论，但这种担心是“看热闹水平上的”，未经过认真推敲。

中国是国际社会处理朝核危机框架的主要建构者之一。中国是半岛局势的稳定器，也是局势走向的关键修正者。美国要对朝鲜采取什么行动，最顾忌的就是中国的反应。联合国制裁决议能否形成并且落实，中国态度都是决定性的。

然而中朝关系与美韩关系的性质截然不同。后者是同盟关系，美在韩有驻军，华盛顿能够一定程度上控制首尔，同时必须承担军事上保卫韩国的义务。中朝是平等关系，中国没有控制朝鲜的计划，多年来我们也没有做与此相关的机制性安排和资源投入。

中朝关系目前处在低潮，但只要朝核问题得到解决，中朝关系随时能够重回正轨。中国实力强大，从长远看，不会有任何周边国家愿意与中国疏远，近年来有些周边国家与中国之间的曲折经历最终都证明了这一点。

我们应当欢迎朝鲜与美韩为改善关系开展接触，中国尚无力量单独塑造周边的和平，那么周边于和平与发展有利的横向接触我们都应予以鼓励，乐见其成。

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责任编辑：张岩