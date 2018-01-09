江苏无锡1名官员连续3年春节前收礼 被行政处分

原标题：无锡市纪委通报4起违反作风建设规定问题

江阴市农林局主任科员孔秋海违规收受礼金问题。2015年至2017年，孔秋海在担任江阴市农林局副局长期间，每年春节前违规收受下属单位礼金计1.5万元。孔秋海受到行政警告处分。

梁溪区广益街道黄泥头社区党总支书记过国民违规购买购物卡用于奖励发放问题。2016年12月，过国民违规安排社区工作人员用公款购买5万元商场购物卡，用于对社区辖区单位负责人进行奖励，并假借其他名义列支入账。过国民受到党内警告处分。

无锡职教园社会事务管理局党支部书记、惠山区钱桥街道办事处副主任倪军违规公款吃喝问题。2016年8月，倪军在带队赴外地进行社会治理相关培训期间，违规同意并参加用公款报支的聚餐活动。倪军受到党内严重警告处分。

滨湖区市场监督管理局党委委员、副局长薛鹏军等违规接受监管服务单位宴请问题。2016年12月，薛鹏军与该局相关人员至某监管服务单位参观座谈，之后接受该单位宴请，并每人收受香烟、砂锅等礼品。薛鹏军受到党内严重警告处分，其余人员受到诫勉谈话处理。

纠正“四风”不能止步，作风建设永远在路上。全市各级党组织要认真贯彻落实党的十九大精神，深刻领会习近平总书记关于作风建设重要指示的内容和精神实质，切实扛起管党治党的政治责任，学深悟透《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》，以及省、市委贯彻落实具体办法的实质要求，把中央八项规定精神作为铁的纪律，坚持不懈、严格落实、坚决执行，对党员干部严格教育、严格管理、严格监督。党员干部尤其是领导干部要以案为戒，牢固树立“四个意识”，提高政治站位和政治自觉，把贯彻落实中央八项规定精神化作自觉行动，坚持不懈改进作风。

新的一年，全市各级纪检监察机关要继续发扬钉钉子精神，紧盯重点人群和重要节点，抓早抓小、防微杜渐，持续严厉查处乱发福利、违规收礼、接受吃请、公款吃喝等违纪违规问题。密切关注隐形变异“四风”问题新表现、新形式、新动向，对“看似新表现，实则老问题”的形式主义、官僚主义，坚决查处毫不手软，释放越往后对“四风”问题盯得越紧、执纪越严的强烈信号，强化不敢、知止的氛围，以驰而不息、久久为功的毅力和韧劲，进一步巩固来之不易、深入人心的压倒性态势成果，坚决防止不良风气反弹回潮。

来源：无锡市纪委、市监察局

责任编辑：张玉