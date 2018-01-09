原标题：中广核同法国原委会签署核研发技术领域合作协议

中新社北京1月9日电 （记者 刘辰瑶）记者9日晚间从中国广核集团（以下简称中广核）获悉，中广核董事长贺禹同法国替代能源与原子能委员会（CEA）主席韦尔威尔德当日在北京人民大会堂签订了核研发技术领域合作协议，双方将在核反应堆技术、先进燃料和材料、燃料循环后端等方面深化合作。

CEA是法国重要的研究、开发和创新机构，主要业务涵盖低碳能源（核能和可再生能源）、信息与卫生技术、特大型实验装置、国防与全球安全四大领域。在这些领域，CEA代表法国政府履行国家职责，为法国核电企业提供技术支持，并参与国际合作项目。

根据协议，中广核与CEA将在平等互利、充分发挥各自的优势和成果共享的原则基础上，在核电上下游产业链等领域开展更深层次的交流和合作。包括第四代核能技术概念设计、反应堆寿期管理、先进燃料技术、核燃料循环后端、加速器、公众接受度与应急准备等。

中法核能合作是两国经济、技术合作领域的重要内容，作为中法核能合作的主力军，中广核与法国在核能领域的合作不断深化。从改革开放初期引进法国核电设备、资金和管理建设大亚湾核电站，到上世纪九十年代在法国核电企业协助下自主建设岭澳核电站一期，再到2009年中法两国企业在更高水平上合作、共同设计、共同建造台山核电站，中广核与法国电力集团、阿海珐集团等企业在核电工程设计、工程建设和管理、运营管理等领域建立了稳固的合作关系，为中法两国核电安全水平的提升及核电产业的持续健康发展起到了重要的促进作用。

近年来，中法双方在核能领域的合作关系不断深化。2016年9月29日，中广核与法国电力集团、英国政府签订了新建核电项目的一揽子协议，英国核电项目实质性启动。在双方的密切配合下，目前英国欣克利角C项目现场已经开始施工，华龙一号英国通用设计审查已经进入第二阶段。

贺禹表示，此次与法方在研发等领域的深化合作，将进一步巩固和加强两国核电科技领域的交流与互信，开辟中法核能合作的新空间，促进世界核电工业整体安全水平的提升，为两国在核电领域新的合作奠定基础，也为中法全面战略伙伴关系添砖加瓦。（完）

责任编辑：张建利