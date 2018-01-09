原标题：民进党欲强行通过“劳基法”修正案再引强烈抗议

新华社台北1月9日电（记者李慧颖 李凯）台立法机构9日处理“劳基法”修正草案，为强行通过此案，民进党党团提案延长开会时间直到“劳基法”修正草案完成讨论。此举引发中国国民党党团强烈不满，各劳工团体也在场外持续抗议，造成多起混乱冲突。

台立法机构9日上午沟通“劳基法”修正草案，各党团仍就许多关键条文无法达成共识，立法机构负责人宣布全案进入广泛讨论，遭国民党籍民意代表抗议，随后民进党团再提案延长开会时间，“不断电”通宵表决直到“劳基法”修正草案完成三读。

为抗议“劳基法”修正案，台劳工团体9日一早就在立法机构场外抗议。下午，30多位劳工团体成员来到台当局领导人办公场所前大道，要求撤回草案。部分民众还向警方丢掷物品，警方随即举牌警告，双方发生推挤冲突后，劳工团体宣布撤回立法机构抗议现场。

台立法机构8日开始审查颇具争议的“劳基法”修正案，遭到劳工团体和在野政党的反对。劳工团体共同组成的“五一行动联盟”发起抗议并夜宿立法机构门前。

8日晚间18时30分左右，约20名劳工突然聚集到台北火车站台铁南下第三月台，其中10余人卧轨抗议，造成部分列车暂停行驶，部分抗议人士被警方带离移送法办。

截至9日22时，“劳基法”修正草案仍在审议表决中。

责任编辑：张建利