新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

民进党欲强行通过“劳基法”修正案再引强烈抗议

民进党欲强行通过“劳基法”修正案再引强烈抗议
2018年01月09日 23:39 新华网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：民进党欲强行通过“劳基法”修正案再引强烈抗议

　　新华社台北1月9日电（记者李慧颖　李凯）台立法机构9日处理“劳基法”修正草案，为强行通过此案，民进党党团提案延长开会时间直到“劳基法”修正草案完成讨论。此举引发中国国民党党团强烈不满，各劳工团体也在场外持续抗议，造成多起混乱冲突。

　　台立法机构9日上午沟通“劳基法”修正草案，各党团仍就许多关键条文无法达成共识，立法机构负责人宣布全案进入广泛讨论，遭国民党籍民意代表抗议，随后民进党团再提案延长开会时间，“不断电”通宵表决直到“劳基法”修正草案完成三读。

　　为抗议“劳基法”修正案，台劳工团体9日一早就在立法机构场外抗议。下午，30多位劳工团体成员来到台当局领导人办公场所前大道，要求撤回草案。部分民众还向警方丢掷物品，警方随即举牌警告，双方发生推挤冲突后，劳工团体宣布撤回立法机构抗议现场。

　　台立法机构8日开始审查颇具争议的“劳基法”修正案，遭到劳工团体和在野政党的反对。劳工团体共同组成的“五一行动联盟”发起抗议并夜宿立法机构门前。

　　8日晚间18时30分左右，约20名劳工突然聚集到台北火车站台铁南下第三月台，其中10余人卧轨抗议，造成部分列车暂停行驶，部分抗议人士被警方带离移送法办。

　　截至9日22时，“劳基法”修正草案仍在审议表决中。

责任编辑：张建利

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区