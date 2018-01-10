京津冀28个城市PM2.5浓度均同比下降 北京降53.8%

中新网1月10日电 据环境保护部宣传教育司官方微博消息，近日环境保护部通报京津冀大气污染传输通道城市（“2+26”城市）2017年10—12月环境空气质量有关情况。28个城市PM2.5平均浓度均同比下降，降幅排名前3位的城市为石家庄、北京和廊坊市，分别下降54.8%、53.8%和45.5%。

资料图：北京冬季天气持续干冷，民众在寒风中出行。 中新社记者 贾天勇 摄

《通报》对“2+26”城市10—12月细颗粒物（PM2.5）平均浓度和同比变化幅度分别进行排名。

2017年10—12月，“2+26”城市PM2.5平均浓度范围为49 - 97微克/立方米（μg/m3），平均为71μg/m3，同比下降34.3%。平均浓度较低的前3位城市依次是北京、廊坊和天津市；平均浓度较高的前3位城市依次是邯郸、石家庄和邢台市。

从改善幅度来看，28个城市PM2.5平均浓度均同比下降，且均满足改善目标的时序进度要求。降幅排名前3位的城市为石家庄、北京和廊坊市，分别下降54.8%、53.8%和45.5%。

《通报》还提出，根据中国气象局、中科院等多个单位的预测分析，2018年1—2月气象条件总体不利，全国平均气温接近常年同期或偏高，降水整体以偏少为主，北方地区静稳天气发生概率较高，京津冀大气污染扩散条件偏差。其中，1月上旬冷空气偏强、污染过程较少，预计1月下旬至2月上旬冷空气偏弱、污染过程较多。请各地继续加大工作力度，采取针对性更强的措施，提高治理效果，积极应对重污染天气，确保完成环境空气质量改善目标。

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