内蒙古戎装常委到位 曾被邓小平授予侦察英雄称号

原标题：冷杰松出任内蒙古“戎装常委”，曾被邓小平授予侦察英雄称号

各省份“戎装常委”相继到位。

据《内蒙古日报》报道，1月8日至9日，内蒙古军区党委八届十一次全体（扩大）会议在呼和浩特举行，自治区党委书记、内蒙古军区党委第一书记李纪恒出席会议并讲话。

报道提到，内蒙古军区党委书记、政委王炳跃主持会议并报告军区党委工作，自治区党委常委、内蒙古军区司令员冷杰松出席并讲话。

上述官方媒体消息证实，内蒙古军区司令员冷杰松已经出任自治区党委常委，这也是冷杰松担任的第二个省级“戎装常委”职务。

冷杰松 资料图

公开资料显示，冷杰松出生于1961年，山东海阳人，1979年入伍后历任排长、参谋、连长、营长、副团长、团长、师参谋长等职，参加过中国对越自卫反击战。1987年12月30日，冷杰松受到时任中央军委主席邓小平接见，被授予“侦察英雄”称号。

冷杰松还曾担任过原第65集团军副军长，并于2011年7月晋升少将军衔，2013年年底前担任山西省军区司令员，2015年出任山西省委常委。

2016年8月，冷杰松跨省调任内蒙古军区司令员。

在冷杰松以内蒙古自治区党委常委身份亮相之前，全国已有18个省份完成“戎装常委”补缺。

据澎湃新闻记者不完全统计，此前，上海、河北、安徽、湖北、辽宁、江苏、江西、山东、广西、海南、甘肃、广东、湖南、北京、四川、西藏、吉林、河南等18省份新一届“戎装常委”已在近期集中亮相。

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责任编辑：张迪