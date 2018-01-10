外交部:赞比亚霍乱疫情日趋严重中国公民谨慎前往

原标题：外交部提醒中国公民近期谨慎前往赞比亚

近期，赞比亚霍乱疫情日趋严重，首都卢萨卡市为主要疫区，疫情已扩展至中央省和铜带省等多个省市和地区，自2017年10月6日疫情爆发以来，赞全国确认感染霍乱人数已上升到2205人，其中59人死亡（截至2018年1月6日）。根据世界卫生组织警告，目前赞比亚的霍乱疫情已处于爆发流行期，成为公共卫生事件。

外交部领事司与中国驻赞比亚使馆提醒中国公民近期谨慎前往赞比亚。请在赞中国公民密切关注赞霍乱疫情发展，切实加强防范措施，注意个人及饮水、饮食卫生，避免前往疫情地区。

鉴于上述地区的特殊情况，如中国公民在谨慎前往提醒发布后仍坚持前往上述所提醒的高风险地区，有可能导致当事人面临较高安全风险，并可能影响其获得协助的实效，因协助而产生的费用由个人承担。

赞比亚医疗急救电话：992

中国驻赞比亚使馆领事保护与协助电话：+260-977790322

外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991（央视记者 黄惠馨）

责任编辑：张岩