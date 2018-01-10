蚂蚁金服反思支付宝年度账单事件:将完善平台治理

中新社北京1月10日电 （夏宾）10日，中国国家网信办（下称“网信办”）公布消息称，2018年1月6日，网信办网络安全协调局约谈了支付宝（中国）网络技术有限公司、芝麻信用管理有限公司的有关负责人。

10日，支付宝、芝麻信用母公司蚂蚁金服首席隐私官聂正军在接受中新社记者采访时亦表示，事件发生后，公司在第一时间采取措施。

网络安全协调局负责人指出，支付宝、芝麻信用收集使用个人信息的方式，不符合刚刚发布的《个人信息安全规范》国家标准的精神，违背了其前不久签署的《个人信息保护倡议》的承诺；应严格按照网络安全法的要求，加强对支付宝平台的全面排查，进行专项整顿，切实采取有效措施，防止类似事件再次发生。

聂正军称，事发第二天，蚂蚁金服宣布设立专门的职能部门，负责用户的个人信息保护，事业部负责人直接向公司总经理汇报。

同时，建立个人信息保护工作的考核评价体系，到岗到人的责任追究机制，实现对重点人员岗位的考核。

聂正军还强调，作为一个平台型应用，下一步蚂蚁金服将对支付宝平台全面排查，进行专项整顿，进一步完善平台治理机制。（完）

责任编辑：张迪