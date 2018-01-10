贵州百米崖壁上建成中国首个“悬浮美术馆”(图)

中新网贵阳1月10日电 题：嵌在百米悬崖上的美术馆
作者 冷桂玉
一座两层楼高、玻璃幕墙的美术馆，嵌在约165米高悬崖的自然凹槽内，从特定角度看过去，像是悬浮在悬崖上。
这座悬崖上的美术馆位于贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县。英国媒体称其为不可思议的“悬浮美术馆”。
从远处望去，美术馆的造型像一轮弯月。正面朝向峡谷，通体的落地窗，整洁、干净、没有局部的凹凸起伏，便于观赏。这座美术馆分为两层，底层是会议室，二层是展示厅，二层层顶为观景台。站在观景台上，可纵览周围的山脉和峡谷，百米的垂直悬崖、蜿蜒的河流……一幅自然形成的多彩画卷就在眼前铺展开来。
美术馆的设计师是中央美术学院建筑学院教授何崴。他介绍，当地一开始是想有一个观景平台，但在实地考察后，“我认为根据自然条件，可以有一个更大胆、更实用的设计。”
在何崴的设计初衷里，这个在悬崖上的美术馆是“有宏大空间感的景点”。“用一个轻、薄、透的体量嵌入原有的塌陷区，将悬崖的缺口补全，建筑朝向峡谷一面通体，使用玻璃落地窗。”何崴说，这样使作为外来物的建筑和崖壁融为一体，既有独特的美感，又保护了原有的自然生态环境。
贵州安龙地处中国西部云贵高原，属于典型的喀斯特地貌地区，重峦叠峰，绵延纵横，山高谷深。优美的自然地理环境是优势也是劣势，一整块巨大的岩壁，多种不稳定的地质条件，这样一个百米悬崖上建美术馆，投入了超出普通美术馆建设所需的数倍人力。
受地形限制，大型机械无法操作，很多工程都必须人工完成。为了让整个建筑更加稳固，建筑团队带领工人用传统方法在地基上纯人工打孔桩。在悬崖上施工，石材的运输需要依靠最原始的牲畜和人力，一点点的通过土路运到不同高点，再换成人工搬运上去。大一些的建筑材料则通过机械往下吊。为了修建美术馆，在无路的情况下先在悬崖上开辟了一条岩壁小路，方便运输。
在众多工人努力下，历时一年，悬崖峭壁上的美术馆于2017年10月正式建成。截至记者发稿时，美术馆还未正式使用。何崴向记者介绍，美术馆是集文化和旅游服务等于一体的综合性建筑，目前已经在联系一些著名艺术家的展览。“这里不仅是一个世界性的艺术展览馆，也将成为贵州沟通连接世界的一个窗口。”何崴说。（完）
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