马克龙访华未签空客大单:我不是来炫耀订单数额的

原标题：马克龙访华|空客大单未签，马克龙：我不是来炫耀订单数额的

马克龙三天访华行程的最后时刻，备受关注的空客A320客机订单迟迟未正式公布，引发了媒体关注。据彭博社1月10日报道，法国总统马克龙表示，法国将尽快与中国确定184架空中客车A320系列飞机的订单。

马克龙 微博@财新网 图

报道称，马克龙的一名助手周三在北京告诉记者说，此前未经宣布的订单主要针对A320飞机，预计将在2019年和2020年交付给中国的13家航空公司，但这名助手并没有详细说明相关交易的价值。

这一消息发布之前，空客在周二表示，为了满足全球的需求，以及在亚洲最大的经济体手中获得更多的订单，他们计划在2020年前，在中国生产的A320主机型号的产量，从每月4架提高至每月6架。与马克龙一同前往访问的贸易代表、空中客车公司首席运营官Fabrice Bregier则进一步表示，位于北京东部的天津工厂目前的产量是4架。

此次访华期间，空客公司与中方签署了合作备忘录，将扩大空客天津A320系列飞机亚洲总装线产能。不过空客未能如外界预期在马克龙访华期间签下购机大单。路透社报道称，空客希望与中方签署扩大合作的意向协议，航空业界消息人士在马克龙出访前透露，空客正在洽谈在马克龙访问期间，向中国出售至少100架飞机，总值超过100亿美元。彭博社报道还指出，正在中国进行正式访问的马克龙说，双方就空客A350和超大型A380飞机的销售问题进行了讨论。

在被记者追问为何此次空客没能签署新的合同时，马克龙表示，“我不希望给人一种印象，来中国访问是签署高额订单的。”马克龙说，“与数字相比，我更看重后续的结果”。在访问结束之际，他再次回应这一问题时称，其他国家喜欢宣扬高额的数字，而掩盖一些不够光彩的事实：“我的哲学是不要炫耀名义上订单的数额。”

另据新华社1月10日报道，马克龙访华期间，双方领导人在会谈后共同发表了联合声明。其中，双方表示愿继续加强在航空领域的良好合作。两国元首鼓励空客公司及其中方合作伙伴围绕A330、A350、A380探讨新合作。中方愿根据中国航空运输市场发展需要，通过同法方的互利、友好协商，继续采购空客飞机。双方对未来签署新合同的前景感到高兴。

中国有望于2022年超越美国成为全球最大的航空市场，因此中国成为了包括空客公司和波音公司都希望争取的市场。波音公司预测，截至2036年，中国在未来的近20年内将需要7240架新飞机，这使得中国将成为该领域内世界上价值超过1万亿美元的最大单一国家市场。美国飞机制造商表示，未来二十年，中国的旅游需求预计将以每年6%的速度增长。根据国际航空运输协会（International Air Transport Association）的数据，到2036年，中国将有15亿人次乘坐飞机出行。

责任编辑：张玉