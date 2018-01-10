除了“老朋友”张阳 房峰辉还与他们有关系

原标题：“朋友”一生一起走？房峰辉除了张阳外还与他们有关系！

2018年1月9日，经党中央批准，中共中央军事委员会原委员、中央军委联合参谋部原参谋长房峰辉因涉嫌行贿、受贿犯罪，被移送军事检察机关依法处理。这是继张阳后，十九大以来被查处的第二只军老虎。巧合的是，房峰辉与张阳不光是“老朋友”，他们还和徐才厚、郭伯雄有着千丝万缕的关系。

同日晋升上将 从广州军区共事到军委

将军，多么响亮的称呼，多么令人羡慕的地位与荣耀，古往今来，能有几人成为将军？我国将衔的授予是来之不易的。特别是在当下和平年代，要想成为一个将军，更是难上加难。从一名普通战士升到将军着实不易，其他方面不说，最起码在能力上，至少是某一方面的绝对佼佼者；而在时间上，少说也得经过二三十年的磨砺才能从全国千万人中脱颖而出晋升为将军。

相比于政界“50后”省部级官员已陆续到达退休年龄不同，上将的晋升则需要较长时间，可能“50后”才是刚刚开始。正常情况下，从少尉到大校，按4年一次晋升的话需要要24年（在这不包括提前晋职晋衔），而到了大校以上的军衔晋级，则为选升。以军官所任职务、德才表现和对国防建设的贡献为依据。一般要10至15年左右，也有更短或更长的情况。但是，并不是人人都能跨过那条鸿沟的，无数的人的军旅生涯都是到大校为止，可谓是真正的“千军万马过独木桥”！

2010年7月19日，中央军委在北京八一大楼隆重举行晋升上将军衔仪式。包括张阳、房峰辉在内的11位高级军官被晋升为上将，这也是晋升人数最多的一年。而那一年，房峰辉59岁，张阳更是才58岁，也是从那一年开始，新晋上将中“50后”不再是独苗。可见，房、张二人绝对算得上是上将中的“青壮派”了。

中央军委举行晋升上将军衔仪式（2010.07.19）

房峰辉与张阳共事最早可以追溯到2004年，当时房峰辉于2003年至2007年担任广州军区参谋长，而张阳则于2004年至2007年担任广州军区政治部主任，因此，从2004年开始，两人在广州军区同一个班子中工作了四年。

随后， 在2007年，房峰辉接替到龄退役的朱启上将，成为原北京军区的第12位司令员，去了北京。张阳则升为广州军区政治委员、军区党委书记，继续留在了广州。

而到了2012年，解放军四总部进行重大人事调整，房峰辉任中国人民解放军总参谋长，张阳任中国人民解放军总政治部主任。他们又重新回到一个班子中，并分别执掌解放军总参谋部、总政治部两大部门。

随郭伯雄种树 陪徐才厚看话剧

在房峰辉任中国人民解放军第21集团军军长时，郭伯雄时任兰州军区司令员，两人是长官部属的关系，由于房峰辉与郭伯雄祖籍同为陕西咸阳，所以房峰辉甚至更是称呼郭伯雄为“姐夫”。到了2003年，房峰辉还曾与时任中央军委副主席的郭伯雄一起来到北京市昌平区百善镇百善村参加义务植树劳动，可见两人的关系颇为密切。

由于张阳为政治系官员，所以张阳则是与时任总政治部主任徐才厚关系紧密。在2012年10月21日央视7套播出的《军事报道》中，20日晚，时任中央军委副主席的徐才厚观看了由解放军南京政治学院和总政话剧团联合创作的反映“模范理论工作者”严高鸿先进事迹的话剧《生命宣言》。通过画面显示，演出结束后，原为广州军区政治委员的张阳紧随徐才厚，与演出人员一一握手；还出席了随后举行的座谈。

徐才厚张阳看完演出后与演员握手，右一为张阳。

而在四天后，也就是2012年10月25日。国防部网站军委总部领导数据库出现更新，张阳确认为总政治部主任。张阳在总政治部主任一职上干了3年零3个月，也就是说徐才厚、张阳先后担任总政治部主任一职。所以，两人之间的关系已经不能用一般紧密来形容了。

墙倒二人合力推 忠诚二字常挂嘴

别看在风光之时，二人分别与郭、徐走动的极为频繁，可是当郭伯雄、徐才厚落马后，张阳、房峰辉立即立场分明的用大篇幅批判郭徐流毒问题。

在2016年全国两会上，房峰辉参加解放军代表团分组审议，在会议中他强调，全面彻底肃清郭伯雄、徐才厚案件流毒影响，确保军委主席负责制具体、全面、全过程地贯彻落实。

再比如，在2017年2月，陆军某部“大功三连”先进事迹巡回报告会在军委联合参谋部举行，时任中央军委委员、军委联合参谋部参谋长房峰辉出席报告会并讲话。他强调，全面彻底肃清郭伯雄徐才厚流毒影响，确保任何时候任何情况下都绝对听从党中央、中央军委和习主席指挥。

而张阳则更是“积极”，自2014年古田会议召开后，张阳就曾不止一次作出肃清郭、徐流毒的表述。

2015年9月，总政治部举办了以“前车之覆后车之鉴”为主题的军队警示性法纪教育展览。张阳在参观展览时表示：始终保持寸步不让、一抓到底的高压态势，坚定不移地抓好正风反腐工作，更加扎实地推进专题教育整顿和清理整治，更加彻底地肃清郭伯雄、徐才厚案件流毒影响，更加有力地查办大案要案，推动形成良好风气和良好政治生态，以党风廉政建设的新成效，集聚强军兴军的强大正能量。

2015年1月26日，在全军政法工作电视电话会议上，张阳则表示：扭住铸牢军魂履职尽责，保持部队思想政治纯洁，彻底肃清徐才厚案件影响，严明政治纪律政治规矩，打好意识形态领域斗争主动仗。

2016年8月26日，全军贯彻落实古田政工会精神领导小组会议召开，张阳作为全军贯彻落实古田政工会精神领导小组组长出席并讲话。会上，张阳用大量篇幅讲了有关郭、徐流毒的问题。张阳说，要抓实抓深肃清流毒影响工作，以领导干部为重点进一步搞好揭批反思，做到情感上憎恨、政治上决裂，切实与郭徐的圈子、品行、套路、作风等彻底划清界限。

不论曾经多光辉 只要犯错绝不姑息

房峰辉一直出任参谋系统主官。从作训参谋，团参谋长，师参谋长，原新疆军区副参谋长，广州军区参谋长。2007年，房峰辉调任北京军区司令员，大军区正职。这时，房峰辉才56岁。他是“文革”结束后历任北京军区司令员最年轻的一位，也是当时的七大军区司令员中年纪最轻的一位。之后的党的十七大上，房峰辉当选为中央委员。

在大军区副职不到三年半，就晋升大军区正职，如此年轻就拥有了兰州、广州、北京三大军区的轮调历练，再结合文章开头介绍的部队升迁流程，这时的房峰辉被不少媒体称为“军界举足轻重的耀眼将星”，这话可是一点都不假！

而在北京的这一段时间，也是房峰辉“政绩”最突出的一段时间。在房峰辉担任北京军区司令员期间，先后领导军区部队持续开展实战化训练、提升信息化条件下作战能力、完成了奥运安保、国庆阅兵、国际维和等重大军事任务。

建国60周年阅兵总指挥房峰辉

这段时期，房峰辉迎来了军事生涯中最闪亮最光辉的时刻——建国60周年阅兵总指挥！要知道历次阅兵的阅兵总指挥分别是：聂荣臻、张宗逊、杨成武、秦基伟、李新良。除了聂荣臻元帅外，每一位都是新中国的璀璨将星之一！打开房峰辉的百度百科词条，主要成就一栏写的是，建国60周年阅兵总指挥。

而张阳则一直担任政治系统主官。在《环球人物》的报道中，张阳的军旅生涯中有几件值得注意的事，一是在担任第四十二集团军政委时，在改制换装和人才培养方面倾注不少心血。叫响了“宁可让人才等装备，也不能让装备等人才”的口号。二是在2008年的南方雨雪冰冻灾害中率部队救灾。

早在2013年7月的中央军委民主生活会上，习近平主席就说了一段大白话：“军委的同志身居高位，全军官兵在看着我们，广大人民群众在看着我们。为人是否正派？做事是否干净？这是事关党和军队形象的大问题。我们要清廉自律，坚决不搞特殊化，坚决不搞特权，坚决不搞不正之风，坚决不搞腐败。只有给全军作出表率了，我们抓全军作风建设才有底气。自己不检点，不清爽，不干净，让人家在背后指指点点的，怎么去要求人家啊？没法说，说了也没用啊！”

古有徙木立信

惩治军内腐败

就是最好的立信之木

不论之前为国家做过多大贡献

只要站在人民的对立面

党和国家就绝不姑息！

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责任编辑：张建利