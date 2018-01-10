天津5个区级监察委挂牌 改革试点迈入实质性阶段

原标题：天津5个区级监察委挂牌 改革试点迈实步
中新社天津1月10日电 （记者 张道正）天津市和平区、南开区、东丽区、西青区、宁河区五个区级监察委员会10日正式挂牌成立，标志着天津市深化国家监察体制改革试点工作进入实质性阶段。
按照天津市统一部署，各区监察委员会与区纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。监委成立后，全面履行监督、调查、处置职责。
据了解，天津市南开、东丽、西青、宁河四区日前均已依法选举产生了首届监察委员会主任、副主任和委员，并进行了宪法宣誓。
天津市五个区监察委员会的挂牌成立，正式拉开了该市各级监委成立的序幕，到1月中旬，16个区监委将全部完成挂牌，天津市监察委员会也将于1月底挂牌成立，实现对全市所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，推动全市党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 台女子称“台湾不属中国” 被老板解雇
- 【 军事 】 中国歼20B疑新年首飞 或换矢量喷管
- 【 财经 】 PG ONE形象崩塌 踩雷商家比粉丝还绝望
- 【 体育 】 专家团展望骑勇大战:第一人之争暗潮涌...
- 【 娱乐 】 曾志伟否认曾性侵蓝洁瑛：视频经过剪...
- 【 科技 】 英特尔承认CPU漏洞影响性能：或达14%
- 【 教育 】 “浙大爱情报告”：另类大学报考指南
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有