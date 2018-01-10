天津5个区级监察委挂牌 改革试点迈入实质性阶段

原标题：天津5个区级监察委挂牌 改革试点迈实步

中新社天津1月10日电 （记者 张道正）天津市和平区、南开区、东丽区、西青区、宁河区五个区级监察委员会10日正式挂牌成立，标志着天津市深化国家监察体制改革试点工作进入实质性阶段。

按照天津市统一部署，各区监察委员会与区纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。监委成立后，全面履行监督、调查、处置职责。

据了解，天津市南开、东丽、西青、宁河四区日前均已依法选举产生了首届监察委员会主任、副主任和委员，并进行了宪法宣誓。

天津市五个区监察委员会的挂牌成立，正式拉开了该市各级监委成立的序幕，到1月中旬，16个区监委将全部完成挂牌，天津市监察委员会也将于1月底挂牌成立，实现对全市所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，推动全市党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。（完）

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