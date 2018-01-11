原标题：京津冀晋鲁豫12-17日重污染 北京启动橙色预警

新华社北京1月11日电（记者倪元锦）北京市空气重污染应急指挥部11日晚间提前向社会发布“空气重污染橙色预警”，并将于13日零时至15日24时，实施橙色预警相关措施。

经中国环境监测总站研判，受不利气象条件影响，预计京津冀晋鲁豫12-17日将出现区域重污染天气过程，部分城市空气质量达到“6级严重污染”。

空气重污染橙色预警期间，北京全市在实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施基础上，国Ⅰ和国Ⅱ排放标准轻型汽油车（含驾校教练车），建筑垃圾、渣土、砂石运输车辆禁止上路行驶；在常规作业基础上，对重点道路每日增加1次及以上清扫保洁作业；停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业；列入橙色预警期间工业企业停产限产名单企业实施停产限产措施；禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤。

同时，建议中小学幼儿园停止户外活动，请市民做好健康防护。

环保部11日通报称，此轮污染过程从太行山及燕山山前城市地区形成，范围不断扩展，程度逐渐增强，河北南部、山西南部、山东西部、河南北部的城市污染较重、持续时间较长。

根据预测预报结果，13-15日，京津冀中南部、山西南部、山东西部、河南北部地区将出现“5级重度污染”。

其中15日，区域污染程度最重，北京、天津、石家庄、保定、邢台、邯郸、临汾、德州、郑州等城市PM2.5小时浓度峰值可能达到甚至超过250微克/立方米（换算成AQI空气质量指数，相当于“6级严重污染”）。

16日，受东北高压影响，部分城市污染形势有所缓解，17日，气象条件再次转为不利，空气质量再次转差，18日，受西北冷空气过境影响，污染过程逐步缓解。

近日，中国气象局国家气候中心和环保部中国环境监测总站对2018年1-2月气候趋势和大气污染扩散气候条件联合会商后认为，1-2月，北方地区污染扩散条件偏差，欧亚中高纬大气以“纬向环流”为主，不利于冷空气扩散南下，北方地区静稳天气概率较高。

责任编辑：张建利