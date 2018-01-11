原标题：澳门发现中葡早期关系史珍贵手稿

新华社澳门1月11日电（记者胡瑶）记者11日从澳门大学获悉，一份关于中葡早期关系史的珍贵手稿日前由该校社会科学学院历史系教授萨安东发现并公开。

据了解，这份手稿由澳门大学社会科学学院历史系教授萨安东在第五届“澳门学”国际学术研讨会上发表，被认为是一项重要的历史研究发现。

这份手稿史料内容详细，不仅涵盖了中国社会、法律、政治及朝贡体系的资料，也描述了明朝的地理、行政区划及当时大众文化和精英文化等。

据介绍，这份手稿由一位葡萄牙商人执笔，他在1549年明朝政府对海盗的清剿运动中被俘获，随后被囚禁于广州长达13年。该商人获释后于澳门写下这份手稿。

16世纪60年代，这份手稿被送到欧洲，并存放在耶稣会罗马档案馆，一直无人问津。这份手稿是欧洲人撰写最早的关于中国的手稿之一，影响了西方对中国形象的建构。

萨安东是研究早期中葡关系史、伊比利亚帝国在亚洲历史的著名专家。

责任编辑：张建利