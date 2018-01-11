苹果云缘何飘落贵州？负责人指出三大原因

原标题：苹果云缘何飘落贵州？相关负责人回应：大数据+适宜温度+充沛能源

据中国之声《新闻纵横》报道，苹果公司近日正式宣布，从今年2月28号起，中国内地的iCloud服务将转由云上贵州大数据产业发展有限公司负责运营。也就是说，从那天开始，中国内地的iCloud用户将享受云上贵州公司提供的云存储服务。

从现在算起，到2月28号还有七个礼拜的时间。那么，在这段时间里iCloud用户需要做什么？数据转以后的iCloud服务会发生哪些变化呢？

苹果公司此前在接受媒体采访时表示，从1月10号，也就是昨天起，七周时间内，将通过电子邮件和推送通知的方式，把这一消息告知给影响范围内的用户。记者昨天晚间联系了苹果客服，目前他们也只是刚刚收到这份迁移通知：

苹果客服：因为我们也是跟官网同步地知道的这个情况，它这个数据处理会让icloud变成一个无间断的提供服务。对于大陆的客户来说今后使用我们的这项功能可能会更方便、便利一点。

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中国之声记者在苹果中国官方网站上看到，在icloud服务模块已经发布了相关的解释，并公布了新的icloud服务条款。其中明确提到，“凡提及云上贵州之处，在苹果公司提供支持的范围内，应视为提及云上贵州和苹果公司”、同时，“iCloud一旦启用，内容将会自动发送给云上贵州并由云上贵州存储”。云上贵州公司 Apple项目负责人郭钰坤：

郭钰坤：当前的发布只是一个预发布，各项准备工作其实正在积极筹备中，并且有序推进的，具体信息关注2月28号正式的项目发布会。

此前，苹果方面表示，用户数据的迁移是以接受新的条款为前提的，iCloud系统必须记录到每位用户已经浏览或者接受至少一次通知后，才能完成用户的服务迁移。截止到2月28日0点，如果用户没有被记录为已经浏览或者接受苹果相关的通知，那么，他们的账户将不会被迁至云上贵州，而是会保留在停用状态。

苹果公司把数据中心建到了中国，也就意味着接受我国法律的监管。不少网友就此提出疑问，苹果公司为什么要和贵州的大数据公司合作，这家企业到底是处在一个怎样的水平？数据转移之后的信息安全要怎样保证？

早在去年7月12号，贵州省政府就和苹果公司签署了iCloud战略合作框架协议。云上贵州公司成为苹果公司在中国大陆运营iCloud服务的唯一合作伙伴。苹果公司环境、政策和社会事务副总裁丽萨·杰克逊告诉中国之声记者，贵州是中国大数据领域最具发展潜力的地区之一。

丽萨·杰克逊：我们也非常兴奋，通过苹果与贵州的这一伙伴关系，能够大大提升中国用户的体验，减少时延，使得用户更快的得到苹果的服务。

针对用户担心交由第三方公司运行之后的安全疑虑，郭钰坤给出了解释：

郭钰坤：苹果公司它是有强大的数据隐私和安全保护机制，并且不会在苹果的任何系统中创建后门。同时苹果公司将与云上贵州协作，仅会响应符合法律程序的数据请求，而对于受密要保护的设备，例如iPhone、iPad等，苹果也无法进行解锁。同时，云上贵州公司也将严格遵循国家关于数据、网络、信息安全的法律法规和政策，切实的维护信息安全，保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。

除苹果公司之外，华为、腾讯、阿里，以及三大电信运营商纷纷在贵州建立了数据中心。苹果为什么要把iCloud服务转移到贵州的大数据公司呢？贵州省大数据发展管理局产业发展处处长李振军说，形成这样的布局离不开贵州发展大数据、云计算有着得天独厚的条件。

很多人都问，苹果为什么会来贵州。第一个原因呢还是基于贵州还是大数据战略行动在国际上产生了巨大的影响，推进大数据战略行动，才打开了一扇跟国际这种高科技公司合作的窗口。第二点就是贵州基于良好的空气这个适宜的温度，还有我们充沛的能源，确实在中国甚至是全世界非常适合，然后建设服务于icloud云的数据中心。

2016年2月25号，国家发展改革委等几部门联合批复，同意贵州省建设国家大数据综合试验区，这也成为我国首个国家级大数据综合试验区。中国信息通信研究院副总工程师、工信部信息通信经济专家委员会秘书长陈金桥认为，实施大数据战略的先行先试，也促使贵州建立起了一个大数据生态圈。

陈金桥：贵州省是中国最早把大数据和云计算作为战略性产业来对待的一个国家级的一个示范省，贵州本身是以它的地理条件和当地的政府的政策的吸引。包括他产业比较集聚，越多的科技巨头在那汇聚，后来者就越容易参考，就越愿意去这些地方，它会形成一个大数据的一个生态。

其实，早在几年前，以亚马逊、微软为代表的云计算厂商就已经纷纷宣布入华。随着近几年国际巨头的加入，中国云计算市场越来越热闹，对于信息安全的监管需求也越来越大。那么，把这些原本都飘在国外的云服务都置于我国的监管体系之下有何现实意义呢？

在去年的可信云大会上，工信部通信管理局张建华对云服务监管政策进行了解读，重点说明了云服务企业持证经营的必要性。此外对于外资企业是否可以在境内经营云服务业务也给出了回复，他表示，这项业务原则上不对外资企业开放，但欢迎外资企业以开展技术合作的形式参与我国的云服务市场。对此，陈金桥分析，苹果等公司云服务入华各大公司一方面是基于对市场的判断和对中国云计算产业发展态势的认可；另一方面也是考虑到了政策和法规的要求。

陈金桥：中国其实可以说是现在云服务产业发展最快的国家。现在企事业单位和我们公民个人对云服务的使用，就是我们所谓的公有云和私有云，跟老百姓关系很密切，他的个人信息包括通讯录、照片等相当个人化的一些信息都会以加密数据的方式存储在云端服务器上。这种服务本身按照国内的网络安全法和其他的政府的监管政策的要求，其实是必须要有一个境内数据的留置和保护的要求，必须符合法律监管。这是一个国际惯例，并不是中国一个国家这么规定的，国际社会也是这么规定的。

陈金桥说，苹果公司将云服务转由云上贵州来经营并不是一个孤立的案例。它只不过是国家和企业加强数据保护、提高云服务能力、改善客户需求一个自然的反映。

责任编辑：张建利