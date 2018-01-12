原标题：最新中国一二三线城市排名出炉！快看看你家排第几

中国城市的进化并不是只有一条确定的道路，沿着自己最擅长的轨迹，才会成为人们心中那个特别的城市。

依据最新一年的160个品牌商业数据、17家互联网公司的用户行为数据和数据机构的城市大数据，第一财经·新一线城市研究所对中国338个地级以上城市再次排名。

以此综合计算得到的结果是，北上广深4个一线城市的地位依然不可动摇，但15个“新一线”城市的席次有了一些改变，依次是成都、杭州、武汉、重庆、南京、天津、苏州、西安、长沙、沈阳、青岛、郑州、大连、东莞和宁波。

其中，东莞和郑州成为了新晋的新一线城市。

尽管这些新兴城市与一线城市的差距仍然是巨大的，它们确实开始成为许多人所寻找的最适合的城市。

本次榜单，我们采用了潘洛斯阶梯作为设计创意，它是一个永远向上的阶梯，这也是我们对所有城市的期待：沿着自己的阶梯，一路向上。

以下将解读五大指标的具体考量维度和计算方式：

A 商业资源集聚度

在消费领域，商业品牌选择城市和具体的店址时，都会在针对城市当下消费力和未来潜力展开充分研究后作出理性决定。如果将众多品牌——也包括个体经营者——在这方面慎重评估的结论汇聚起来，就可以抹平其中的个体差异，成为判断城市商业能力的指标。大品牌青睐指数和基础商业指数衡量的就是这种商业能力。

B 城市枢纽性

城市并非孤立的个体，任何一座城市都有将自身资源辐射给其他城市的潜力。当这种城市辐射力表现出色时，就可以通过交通、物流等途径，将商品、资金、人才和文化资源传输到周边城市，并使自己成为整个城市网络的中心。

城市间的交通通达程度、物流通达程度、商业资源区域中心度都诚实地告诉我们，哪些城市是枢纽城市，它们辐射了谁，又被谁辐射。

通过城市间的公路距离、连接两城的铁路车次数和民航航班量，我们计算了城市间的交通联系度。在新一线城市之间，长沙和武汉的联系度最高，其次是杭州与南京。

C 城市人活跃度

城市人是构成城市活力的主体。他们在城市中的生活、工作、消费、思考、出行和娱乐等行为，交替点亮城市的各个角落。因为中国热闹的线上生活，互联网平台上的用户行为数据是检视这种活跃度的最佳数据来源之一，既能体现城市在分秒间的变化，也意味着年轻人的聚集。

D 生活方式多样性

衡量城市的魅力，很重要的一点在于它们能为城市人提供多少生活方式上的选择和可能性。对生活气息的直接感知，构建起了城市的共同记忆。而对城市人来说，它意味着在职业发展空间以外、另一种更为绵密而持久的吸引力。

生活方式其实是一个特别抽象，也特别私人化的概念，每个人对它都有不同程度的理解。城市要做的，就是提供选择。

E 未来可塑性

资源聚集与生活多样是城市的最大优势，并且不断吸引着年轻人涌入和留下。与此同时，高房价、拥堵与雾霾也开始真实地逼走一部分人，大城市不再是他们最终的目的地。年轻一代择业择居的新标准提醒着城市们，为未来留下成长和可塑的空间同样重要。

2017年中国城市分级完整名单

一线城市（4个）：

北京市、上海市、广州市、深圳市

新一线城市（15个）

成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市

二线城市（30个）：

厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市

三线城市（70个）：

潍坊市、保定市、镇江市、扬州市、桂林市、唐山市、三亚市、湖州市、呼和浩特市、廊坊市、洛阳市、威海市、盐城市、临沂市、江门市、汕头市、泰州市、漳州市、邯郸市、济宁市、芜湖市、淄博市、银川市、柳州市、绵阳市、湛江市、鞍山市、赣州市、大庆市、宜昌市、包头市、咸阳市、秦皇岛市、株洲市、莆田市、吉林市、淮安市、肇庆市、宁德市、衡阳市、南平市、连云港市、丹东市、丽江市、揭阳市、延边朝鲜族自治州、舟山市、九江市、龙岩市、沧州市、抚顺市、襄阳市、上饶市、营口市、三明市、蚌埠市、丽水市、岳阳市、清远市、荆州市、泰安市、衢州市、盘锦市、东营市、南阳市、马鞍山市、南充市、西宁市、孝感市、齐齐哈尔市

四线城市（90个）：

乐山市、湘潭市、遵义市、宿迁市、新乡市、信阳市、滁州市、锦州市、潮州市、黄冈市、开封市、德阳市、德州市、梅州市、鄂尔多斯市、邢台市、茂名市、大理白族自治州、韶关市、商丘市、安庆市、黄石市、六安市、玉林市、宜春市、北海市、牡丹江市、张家口市、梧州市、日照市、咸宁市、常德市、佳木斯市、红河哈尼族彝族自治州、黔东南苗族侗族自治州、阳江市、晋中市、渭南市、呼伦贝尔市、恩施土家族苗族自治州、河源市、郴州市、阜阳市、聊城市、大同市、宝鸡市、许昌市、赤峰市、运城市、安阳市、临汾市、宣城市、曲靖市、西双版纳傣族自治州、邵阳市、葫芦岛市、平顶山市、辽阳市、菏泽市、本溪市、驻马店市、汕尾市、焦作市、黄山市、怀化市、四平市、榆林市、十堰市、宜宾市、滨州市、抚州市、淮南市、周口市、黔南布依族苗族自治州、泸州市、玉溪市、眉山市、通化市、宿州市、枣庄市、内江市、遂宁市、吉安市、通辽市、景德镇市、阜新市、雅安市、铁岭市、承德市、娄底市

五线城市（129个）：

克拉玛依市、长治市、永州市、绥化市、巴音郭楞蒙古自治州、拉萨市、云浮市、益阳市、百色市、资阳市、荆门市、松原市、凉山彝族自治州、达州市、伊犁哈萨克自治州、广安市、自贡市、汉中市、朝阳市、漯河市、钦州市、贵港市、安顺市、鄂州市、广元市、河池市、鹰潭市、乌兰察布市、铜陵市、昌吉回族自治州、衡水市、黔西南布依族苗族自治州、濮阳市、锡林郭勒盟、巴彦淖尔市、鸡西市、贺州市、防城港市、兴安盟、白山市、三门峡市、忻州市、双鸭山市、楚雄彝族自治州、新余市、来宾市、淮北市、亳州市、湘西土家族苗族自治州、吕梁市、攀枝花市、晋城市、延安市、毕节市、张家界市、酒泉市、崇左市、萍乡市、乌海市、伊春市、六盘水市、随州市、德宏傣族景颇族自治州、池州市、黑河市、哈密市、文山壮族苗族自治州、阿坝藏族羌族自治州、天水市、辽源市、张掖市、铜仁市、鹤壁市、儋州市、保山市、安康市、白城市、巴中市、普洱市、鹤岗市、莱芜市、阳泉市、甘孜藏族自治州、嘉峪关市、白银市、临沧市、商洛市、阿克苏地区、海西蒙古族藏族自治州、大兴安岭地区、七台河市、朔州市、铜川市、定西市、迪庆藏族自治州、日喀则市、庆阳市、昭通市、喀什地区、怒江傈僳族自治州、海东市、阿勒泰地区、平凉市、石嘴山市、武威市、阿拉善盟、塔城地区、林芝市、金昌市、吴忠市、中卫市、陇南市、山南市、吐鲁番市、博尔塔拉蒙古自治州、临夏回族自治州、固原市、甘南藏族自治州、昌都市、阿里地区、海南藏族自治州、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、海北藏族自治州、那曲地区、玉树藏族自治州、黄南藏族自治州、果洛藏族自治州、三沙市。

来源：新一线城市研究室（TheRisingLab）、新华社瞭望智库、21财闻汇

责任编辑：张玉