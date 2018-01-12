原标题：国民党纪念蒋经国去世30周年 吴敦义率干部谒灵
中新网1月12日电 据台湾《联合报》报道，13日为蒋经国去世30周年，国民党主席吴敦义12日上午带领党内干部，至桃园市大溪区头寮陵寝谒灵。
13日为蒋经国去世30周年，国民党主席吴敦义12日上午带领党内干部，至桃园市大溪区头寮陵寝谒灵，左右为国民党副主席曾永权、郝龙斌。图片来源：台湾联合报。
国民党12日起将以谒陵、音乐会、纪念大会与路跑等系列活动，一连三天举办相关纪念活动。
国民党发言人钟沛君表示，蒋家第三代的蒋孝严允诺会赶赶看，蒋家第四代的青壮派民意代表蒋万安也评估是否参加。
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