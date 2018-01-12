印对中国产品祭保护税“屠刀” 印网友：目光短浅

原标题：视界 | 印度对中国产品祭出保护税“屠刀” 印网友批其“目光短浅”

近几年，中国在太阳能发电领域默默发力，“搞了件大事情”：中国不仅成为全球太阳能发电量最大的国家，而且是全球太阳能板最大制造国。法新社曾刊文称，中国经济的庞大规模再加上它在全球能源市场上越来越大的占比，意味着北京的决策将左右全球能源发展趋势。

▲资料图片：世界首座熊猫外形的光伏电站在山西大同郊外落成。

当中国在世界新能源市场“声名鹊起”时，印度慌了，甚至想出征收高额保护税的“阴招”，来遏止中国在其太阳能电池市场的迅猛“攻势”。

《印度快报》网站近日报道，印度保障措施总局（DGS）建议在200天内对进口太阳能电池征收70%的保护税，因为“印度太阳能电池进口量越来越大，并且进口条件会对国内制造业造成或可能造成严重伤害”。

报道称，印度约90%的太阳能电池依靠进口，进口产品主要来自中国。DGS发布的相关数据显示，2014年至2015年，印度国内行业的市场份额为14%，而2017年至2018年却降至10%。

对进口太阳能电池征收保护税的申请者自2017年11月28日提出，“印度国内许多制造商的生产设备几乎闲置，这造成的巨大损失令它们陷入瘫痪。”

报道称，中国的太阳能电池产能从2012年至2016年翻了一番多。近两年，中国的出口贸易量也在向印度倾斜。而印度希望对进口太阳能产品征收保护税，有些印度网友表示这是好事，“这样更多印度企业能进入太阳能行业并创造工作机会”。

而很多印度网友还是保持理智。一位网友忍不住“教育”了一波，“目光短浅。征税会导致太阳能系统成本显著增高，对普通消费者并不是好事。这件事只对那些无能的制造商有益，对印度政府的新能源发展目标无益。应该让这些制造商向中国企业学习如何更有效地生产太阳能面板，降低成本，才是良性竞争吧。”

在印度南部城市海得拉巴附近的一处光伏电站，中国企业为该电站提供了部分太阳能面板组件和全套的自动日照追踪支架系统。

印度相关行业的数据显示，目前印度国产太阳能电池的装机容量约为1386兆瓦。就总体太阳能发电能力而言，超过75%依赖中国产电池，15%依赖美国产品，其余则依赖国内产品。

印度国内行业捂着“受伤的小心脏”，哭诉约有90%的市场被进口产品抢走。

而让印度这么“害怕”的原因正是中国在太阳能发电和新能源领域的飞速发展。行业数据显示，2016年，中国的太阳能发电量达到了662亿千瓦时，而美国和德国的太阳能发电量分别为470亿千瓦时和370亿千瓦时。

法国《费加罗报》报道称，中国在可再生能源领域进行了大规模的投资。2016年，全球绿色能源（包括水电）新增装机发电量的40%是在中国实现的。

而在光伏产品方面，英国广播公司报道称，全世界超过60%的太阳能电池是在中国制造的。而这仅仅是“冰山一角”，世界上最大的太阳能电站就在中国——龙羊峡水光互补并网光伏电站。它的最大优势就是水电与光伏发电协调运行，利用水光互补，通过水电调节后送入电网，从电源端起，解决了光伏发电稳定性差的问题。外国吃瓜群众忍不住羡慕：中国“脑洞大开”的创新能力已超乎想象！

2017年6月，世界最大的水上漂浮式光伏发电站在中国安徽省淮南市建成，其发电量可满足1.5万户家庭的用电需求。

▲全球最大漂浮式光伏发电站的一组太阳能板

而中国能让这些巨型项目成为现实得益于太阳能电池成本下降。英国帝国理工学院的教授这样评价：“我们之前觉得‘便宜’的太阳能只是个梦，这需要有人能把太阳能生产提高到产业规模且降低成本。而这些中国都做到了！”

中国也在开发高效太阳能产品方面下足功夫。比如中国企业生产的HDT高效太阳能电池。HDT高效太阳能电池是一种双面异质结构的电池，它可以双面发电，按照单位面积计算的发电量保持着世界领先水准。目前只有少数国家掌握了该技术。

西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站曾点赞中国的研发创新“拼劲”，中国在光伏发电产业内被公认为技术领先国家之一，它已成为具有全球影响力的先进创新基地。

责任编辑：刘光博