贵州毕节多名干部被处分：变花样“偷吃”扶贫款

新华社贵阳1月12日电（记者刘智强）索要好处费、截留项目款、虚报冒领和套取补助款，贵州省毕节市多名干部因“偷吃”扶贫款被处分。

毕节市日前通报3起扶贫领域违纪典型案例。其中，赫章县达依乡和平村的村党支部原书记徐定东、村委会原主任李镇材等人，在实施产业化科技扶贫养羊项目时，采取借羊应付验收的方式骗取项目补助资金71680元。徐定东受到开除党籍处分，李镇材等人受到留党察看二年处分，违纪资金予以收缴。

根据通报，七星关区八寨镇中厂村党支部原书记张仕忠因索要好处费、截留项目款等问题，受到开除党籍处分，违纪所得予以收缴，并移送司法机关。经查，张仕忠在负责危房改造申报工作中以好处费名义索要和收取他人现金13000元，截留招呼站项目款8000元，并虚报冒领退耕还林补助款59006.88元。另外，他还采取虚报高速公路征地面积方式套取赔偿款170861.76元。

此外，威宁县盐仓镇三寨村党支部书记邓广富利用职务之便，违规将不符合条件的其父亲、母亲、胞弟、侄子4人纳入精准扶贫系统。邓广富受到党内警告处分，违规纳入对象予以清退。

责任编辑：刘德宾 SN222