中科院院士袁承业辞世 曾为两弹一星作出重大贡献

原标题：中科院院士袁承业辞世 曾为“两弹一星”作出重大贡献

中国网1月12日讯 据中国科学院官方微博消息，著名有机化学家、中国科学院院士，曾任中国化学会理事、中国稀土学会常务理事，中国科学院上海有机化学研究所研究员袁承业，因病医治无效，于2018年1月9日22时17分在上海与世长辞，享年94岁。

袁承业 图片来源：中国科学院官方微博

袁承业长期从事萃取剂化学和有机磷化学研究，是中国萃取剂化学研究的奠基人之一。他急国家所急，建立并领导核燃料萃取剂研究组，解决了我国国防工业急需，为发展中国的原子能工业作出了重大贡献；他结合中国有色金属资源综合利用研究，取得了一批有重大经济、社会效益的成果，为保护我国的有色金属资源作出了不懈的努力；他在具有生物活性有机磷化合物的设计与合成方面有独特的建树；他为我国化学生物学的发展，在引才引智和促进国际合作方面发挥了重要作用。

袁承业还获得过丰硕科研成果和多项殊荣，为我国培养了一批有机化学人才，为我国有机化学发展、“两弹一星”研制和国民经济建设作出了重大贡献。

责任编辑：张岩