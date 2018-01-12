原标题：原广西侨办主任秦春成当选桂林市长

中新社桂林1月12日电 （赵琳露）广西桂林市第五届人民代表大会第三次会议12日闭幕，秦春成当选为新一任桂林市人民政府市长。

秦春成，男，汉族，1966年5月出生，广西贵港市人，广西大学政治经济学专业毕业，研究生。曾任梧州市委常委、市委秘书长，桂林市委常委、组织部部长，广西侨务办公室主任、党组书记等职务。

秦春成表示，新时代要有新气象，更要有新作为。将始终坚持桂林国际旅游胜地建设“一本蓝图绘到底”，狠抓项目带动，狠抓产业发展，进一步提升经济发展质量和效益；始终坚持以人民为中心的发展思想，坚决打赢脱贫攻坚战。

作为中国首批对外开放的旅游城市之一，桂林深受境内外游客喜爱。据统计，2017年桂林接待旅游总人数突破8000万人次，增长48.5%，旅游总消费达960亿元人民币，增长50.5%。

根据此间通过的桂林市第五届人民代表大会第三次会议政府工作报告，桂林将坚持国际标准，持续推进世界一流旅游目的地建设；全力推进旅游创新发展，深入实施“旅游+”战略，推动旅游与相关产业融合发展，重点培育乡村旅游、体验旅游、研学旅游、体育旅游、健康养生游等新业态，不断完善旅游产业体系；坚持生态立市，强化漓江科学保护利用。（完）

责任编辑：刘光博