2017国防科技工业十大成果发布 首艘国产航母上榜

原标题：2017年国防科技工业这十件大事你需要知道

1月11日，国防科工局发布了2017年度国防科技工业十大成果。朱日和阅兵，首艘国产航母、万吨级驱逐舰下水，歼20隐身战机列装部队，“鲲龙”AG600成功首飞等十个事件上榜，反映出2017年我国在国防科技工业领域取得的新成果和新突破。

2017年度国防科技工业十大成果

朱日和沙场点兵彰显我国武器装备优质战斗力

7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和联合训练基地隆重举行。国防科技工业系统研制生产的多型装备接受检阅，彰显了国防科技工业的跨越式发展和国防科技创新水平的显著提高，展示了军工核心能力建设取得的新成效。

多措并举推动国防科技工业军民融合深度发展

12月4日，国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》。这是党中央、国务院推进军民融合深度发展的重要举措，也是推动国防科技工业军民融合深度发展的顶层设计和行动纲领。

△军民融合

重大航天专项工程取得突破进展

4月20日，我国第一艘货运飞船“天舟一号”发射升空，与在轨运行的天宫二号空间实验室完成交会对接、首次推进剂在轨补加等试验。

△天舟一号

11月5日，两颗北斗三号全球组网卫星成功发射，标志着中国北斗卫星导航系统开启全球组网时代。

△北斗三号全球组网卫星

我国首艘国产航母、万吨大型驱逐舰首舰先后下水

4月26日，我国首艘国产航空母舰下水仪式在中船重工集团大连造船厂举行，标志着我国自主设计建造航母取得重大阶段性成果。该航母由我国自主研制，目前，已完成主船体建造，动力、电力等主要系统设备安装。

△国产航母

6月28日，我国新型万吨级驱逐舰首舰在中船集团江南造船有限责任公司下水。该舰由我国自主研制，是海军实现战略转型发展的标志性战舰。该舰由我国自主研制，是海军实现战略转型发展的标志性战舰，先后突破了大型舰艇总体设计、信息集成、总装建造等一系列关键技术。

△万吨大型驱逐舰

以“慧眼”卫星为代表，我国空间科学、空间技术、空间应用全面协调发展

6月15日，我国首颗X射线空间天文卫星“慧眼”成功发射。该卫星工程填补了我国空间X射线探测卫星的空白，实现了我国在空间高能天体物理领域由地面观测向天地联合观测的跨越。

△硬X射线调制望远镜卫星“慧眼”

2017年，我国首颗高通量通信卫星实践十三号成功发射，通信容量超过我国已研制发射的通信卫星容量总和。新一代静止轨道气象卫星风云四号在轨交付，我国静止轨道气象卫星观测系统实现更新换代。

歼20隐身战机列装部队、“鲲龙”AG600成功首飞

9月28日，国防部新闻发言人宣布，歼20已列装部队，试验试飞工作正按计划顺利推进。歼20是由中航工业集团自主研制的新一代隐身战斗机，进一步提升了中国空军综合作战能力。

△歼20隐形战机

12月24日，我国自主研发的首款大型水陆两栖飞机——“鲲龙”AG600成功首飞。该机将有力提升国产民机产品供给能力和水平，有效促进我国应急救援航空装备体系建设的发展。

△“鲲龙”AG600大型水陆两用飞机

“神龙二号”引领世界强流多脉冲高功率加速器技术发展

11月23日，由我国独创设计的世界首台兆赫兹重复率多脉冲高功率加速器——“神龙二号”，通过国家级现场竣工验收。“神龙二号”的研制成功，是直线感应加速器和我国尖端武器闪光照相技术发展中的重要里程碑。

△神龙二号

“燕龙”泳池式低温供热堆亮相

11月28日，中核集团发布自主研发、可实现区域供热的“燕龙”泳池式低温供热堆。同日，中核集团在中国原子能科学研究院启动供热演示项目。利用核能为区域供热可有效改善我国能源结构，缓解日趋严重的能源供应紧张局面。

△“燕龙”泳池式低温供热堆

世界最快量子随机数发生器发布

12月4日，在第四届世界互联网大会上，中国电科集团发布高速量子随机数发生器。该发生器实时产生速率超过5.4G比特每秒，极限值突破117G比特每秒，刷新了此前高速量子随机数发生器的纪录，为目前世界之最。离线输出的量子随机数比特率比传统技术高3至4个量级，可广泛应用于量子通信产业和信息安全产业。

△高速量子随机数发生器

全球首艘智能船舶交付

12月5日，我国自主研发的全球首艘智能船舶“大智”号正式交付，投入使用。“大智”号由中船集团研制，是全球首艘通过船级社认证的智能船舶，开启了全球更加安全、经济、环保的航运时代。

△全球首艘智能船“大智”号

今年一批重大工程将继续推进

国防科工局总工程师田玉龙表示，2017年我国在国防装备、航空航天、前沿科学等领域取得了丰硕成果。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，一批重大工程也将进一步推进。

国防科工局总工程师田玉龙：

嫦娥四号将在今年中期和年底前分别实施两次发射，将完成人类首次在月球背面登陆探测。今年将加快我国北斗全球组网的进程，目前，空间站的建设已经按照进度加快推进。

责任编辑：张岩