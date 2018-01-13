北大教授高明逝世 系中国古文字学家

原标题：北大教授、著名古文字学家高明逝世，享年91岁

2008年北京大学考古文博学院教授、著名古文字学家高明先生在北大蓝旗营家中。

澎湃新闻记者从北京大学考古文博学院方面获悉，北京大学考古文博学院教授、著名古文字学家高明先生因病医治无效，于2018年1月10日13时06分在北京逝世，享年91岁。

目前，北京大学考古文博学院方面已成立高明先生治丧办公室。高明先生告别仪式定于1月14日（周日）上午11时在北京八宝山殡仪馆梅厅举行。

公开资料显示，高明1926年12月出生于天津，1956年毕业于北京大学历史系，并留校任教。1987年，高明晋升为教授。

作为古文字学家，高明曾任中国古文字研究会理事、中国殷商文化学会理事、中国文字博物馆专家委员会委员、中国秦文研究会学术顾问。

高明的著作《中国古文字学通论》和《古文字类编》填补了中国古文字学领域没有系统性著作的空白；《中原地区东周时代青铜礼器研究》和《周代用鼎制度研究》等均在学术界产生了重要影响。

高明所指导的学生，很多都已成为著名学者。在2016年12月25日举行的高明先生九轶华诞庆寿座谈会上，著名学者李伯谦就曾回顾了自己60多年来跟随高明先生学习、工作的往事，从最初听高明先生讲授古文字学的诸多收获。

李伯谦认为，高明先生不仅在学术上勤勤恳恳，而且真诚待人、诲人不倦，是后辈学者学习的榜样。

责任编辑：桂强