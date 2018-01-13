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青海省军区司令员曲新勇出任青海省“戎装常委”

青海省军区司令员曲新勇出任青海省“戎装常委”
2018年01月13日 19:10 澎湃新闻
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　　原标题：青海省军区司令员曲新勇出任青海省“戎装常委”

　　省级党委“戎装常委”再添一名。

　　据“青海新闻网”微信公众号报道：日前，中共中央批准，曲新勇同志任青海省委委员、常委。

　　公开报道显示，曲新勇现任青海省军区司令员，此前还曾担任云南省军区参谋长、云南省军区副司令员等职。

　　在2016年11月至2017年6月的省级党委常委换届期间，正值军队调整改革，“戎装常委”纷纷退出。

　　2016年12月国防部例行记者会上，时任国防部发言人杨宇军大校表示，“经综合考虑，省军区主要领导暂不参加所在省级党委的换届选举，待相关改革到位后，再按规定增补进所在省级党委常委班子。”

　　随着本轮军队调整改革陆续到位，各省份“戎装常委”相继回归。除曲新勇以外，目前全国已有20个省份完成“戎装常委”补缺。

　　据澎湃新闻记者不完全统计，此前，上海、河北、安徽、湖北、辽宁、江苏、江西、山东、广西、海南、甘肃、广东、湖南、北京、四川、西藏、吉林、河南、内蒙古、黑龙江等20省份新一届“戎装常委”已在近期集中亮相。

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责任编辑：柳龙龙

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