“东海救117”轮运送桑吉轮两名遇难船员遗体返航

原标题：“东海救117”轮运送“桑吉”轮两名遇难船员遗体返航
从上海海上搜救中心传来消息，13日，上海打捞局救助人员成功登上“桑吉”轮发现并带回两具遇难船员遗体后，现场的搜救船舶继续对“桑吉”轮实施灭火作业。
据了解，事故现场风力5级，浪高2米，能见度良好。“东海救117”轮、“东海救101”轮、“深潜号”分批抵近“桑吉”轮继续实施灭火作业。
16时50分，“东海救117”轮运送两名遇难船员遗体返航。截至13日17时，“桑吉”轮距离事发地点漂移了约150海里。
目前现场救助力量为“东海救101”轮、“海巡11”轮、“海巡22”轮、“中国海警2901”轮、“德意”轮、“德深”轮、“深潜号”以及“舟海供5”轮等3艘商船、1艘韩国海警船、2艘日本海警船和1艘日本消防船。（央视记者唐颖）
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