原标题：王毅：中方将继续全力搜救伊朗船只和船员

当地时间2018年1月13日，中国外交部长王毅在与伊朗外长扎里夫通电话时，向对方介绍了东海撞船事故中方救援工作的最新情况。王毅表示，事故发生后，中国政府高度重视。人命关天，救护生命是第一要务。中国政府第一时间调集船只、设备和人员，全力以赴地展开搜救。目前，搜救仍在紧张进行当中，我们已邀请周边邻国的专业队伍参与搜救，也欢迎伊方救援力量加入进来，共同加大搜救工作力度。王毅强调，只要有1%的希望，中方就将继续尽100%的努力。

扎里夫对中方为搜救伊朗船员所作的努力表示感谢，表示伊方愿就此事继续与中方保持密切沟通与合作。

责任编辑：柳龙龙