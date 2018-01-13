这款明星药火了 有公司赚翻一个月卖出10亿元

原标题：流感肆虐，这款明星药火了！有公司一月卖出10亿，但…

近日，我国多地在遭受寒潮袭击的同时，也遭受了流感的侵袭，且流感的流行强度显著高于往年同期。其中，0-4岁和25-59岁年龄组人群占比最高。

国家卫计委日前发布了最新的《流行性感冒诊疗方案》。相比旧版方案，新方案在抗流感病毒推荐药物方面更加明确。抗流感病毒的西药，只推荐神经氨酸酶抑制剂，包括奥司他韦（达菲）等。

正因如此，明星药奥司他韦迎来新一轮市场机遇。日前，有媒体从宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”，股票代码：01558.HK）内部人士处了解到，该公司奥司他韦产品本月出货量超出10亿元，较往常增长近5倍，而部分地区药店和医院也出现了奥司他韦产品断货现象。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，2016年达菲的全球销售额为7.94亿瑞士法郎（约合人民币53亿元），换句话说，这一数字的约20%，在2018年开年第一个月，就被一家中国公司轻松达成。

针对有医院开不到奥司他韦等抗感冒病毒药的问题，国家卫计委近日回应，我国抗病毒药物的供应保障充足，已要求全国医疗机构紧急采取临时采购措施，保障抗病毒药物供应。

奥司他韦火了，这家药企赚翻

奥司他韦由吉利德研发，由罗氏集团负责全球商业化推广，商品名为“达菲”。根据此前媒体报道，2005年流感大规模爆发时，罗氏集团分别于2005、2006年将奥司他韦的生产销售授权给上海医药集团和深圳市东阳光实业发展有限公司。

小编查阅发现，目前国内已获批的奥司他韦，除罗氏的达菲多个剂型外，还有5个国产批文，分别为东阳光药和上海中西三维药业有限公司生产的磷酸奥司他韦胶囊/颗粒。而上海中西三维药业有限公司为上海医药（601607.SH）旗下子公司。

▲图片截自国家食药监总局官网

东阳光药官网信息显示，东阳光药是中国磷酸奥司他韦颗粒剂的唯一生产商。磷酸奥司他韦（可威）是公司核心产品之一，也是公司主要抗病毒产品及最畅销产品。

▲图片来源：东阳光药官网

据北京商报报道，一东阳光药内部人士称，目前该公司奥司他韦药品处于供货不足状态，暂时不对药店开放。

“公司每月该产品的正常供应量约为2亿-3亿元。本月月初到现在已经发出3亿元的产品，后面还有6亿-7亿元的订单，这个月供货应该会超过10亿元。现在二级医疗机构应该都有奥司他韦产品，但数量也不会太多，有些地方可能存在断货现象。”

▲东阳光药去年12月初至今的股价走势

而每经小编（微信号：nbdnews）注意到，2016年东阳光药磷酸奥司他韦（可威）的销售额仅为7.36亿元人民币，还不及如今1个月的出货量。

▲数据来源：医药魔方

实际上，国家卫计委日前发布的《流行性感冒诊疗方案（2018版）》明确指出，奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦三种神经氨酸酶抑制剂（NAI）对甲型、乙型流感均有效。

但为什么奥司他韦就这么火呢？

据医药魔方数据显示，根据各主要产品治疗流感及产品医保准入来看，奥司他韦相比另外两个神经氨酸酶抑制剂产品，应用省份更广、治疗费用更经济，且已被国家医保认可。

▲神经氨酸酶抑制剂治疗流感的一般费用（数据来源：医药魔方）

根据国信证券的市场预估，国内抗流感药物市场规模在40亿元左右，在综合产品有效性、安全性和经济性下，奥司他韦的国内潜在市场可达20亿元。

理性购药，合理防治

不过，除了流感病例高于过去3年同期水平外，消费者恐惧型采购也是造成奥司他韦产品出现断货的另一原因。

据北京商报报道，一位不愿具名的业内分析人士称，现在处于流感高发期，加上一些消费者看到现在流感疫情比往年严重一些，出于恐惧心理便开始采购备用。“奥司他韦属于流感特效药，对于普通感冒没有特效，消费者应该根据自身症状选择购买药品”。

河南中医药大学第一附属医院儿科副主任医师冯斌表示，目前没有研究成果及实验表明，奥司他韦对于流感以外的病毒性感染有效果。因此，奥司他韦不用于普通病毒性感冒及病毒性肠炎等，也不等同于流感疫苗的预防地位。

另外，专家强调，药物预防不能代替疫苗接种，只能作为没有接种疫苗或接种疫苗后尚未获得免疫能力的高合并症风险人群的紧急临时预防措施。接种流感疫苗是其他方法不可替代的最有效预防流感及其并发症的手段。疫苗需每年接种方能获有效保护，疫苗毒株的更换由WHO根据全球监测结果来决定，我国大多数地区应在每年10月前开始接种。

下面是卫计委给“流行性感冒诊疗方案”划重点制作的9张图。建议大家务必仔细阅读。

责任编辑：柳龙龙