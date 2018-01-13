原标题：辽宁大连最大出口骗税案告破 涉案金额1.4亿元

大连税警双方沟通案情。 陈佑任 摄

中新网大连1月13日电 （杨毅 孙伟萍）大连市国税局13日对外披露，大连市国家税务局稽查局联合大连市公安局西岗分局经侦大队，近日成功破获大连市国税局涉案金额最大的出口骗税案，涉案金额1.4亿元人民币，这是迄今为止大连市国税局定性骗税、查处涉案金额最大的一起案件。

专案组人员调查取证。 陈佑任 摄

据专案组负责人介绍，2017年4月份，大连市国家税务局税务人员对两家大连进出口公司进行纳税检查时，发现两家企业报关出口地均在大连以外的北京、天津、新疆、深圳等地，部分出口报关地与出口目的国、境内供货企业所在地存在南辕北辙、舍近求远情况，不符合经营常规。专案组合理推断两户出口企业存在虚开发票、骗取出口退税的重大嫌疑。

随后，专案组和经侦人员横跨北京市、天津市、河北省、山东省等十余个省市，检查7家直接供货企业、14家原材料企业及相关涉案人员的银行账户74个，梳理银行转账信息数十万条，最终厘清上述公司的全部货款支付与资金往来情况，一条指向神秘人刘某的暗线逐渐浮出水面。

大连税警双方现场布置会。 陈佑任 摄

经调查，两家企业通过河北、山东等地的上游企业开具农产品收购发票，同时向北京、天津、辽宁等地服装生产企业虚开原材料发票，经服装生产企业虚构服装生产业务后，再向大连这两户出口企业虚开用于骗取出口退税的增值税专用发票，该案件上下游涉案企业众多，资金流向错综复杂，涉案金额巨大且横跨多个地域省市。

据统计，上述两家企业虚构采购业务，虚假支付货款，在没有真实货物交易的情况下，接受虚开增值税专用发票共计455组，价税合计1.4亿元。利用“买单配货”的手段“移花接木”假报出口业务，骗取国家出口退税款1905万元。

目前，本案已移送公安机关，案件主犯刘某已被公安机关列为网上逃犯并全力缉拿。（完）

责任编辑：柳龙龙