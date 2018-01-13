“桑吉”轮燃烧猛烈火势蔓延至海面 船体十分脆弱

原标题：[独家航拍]“桑吉”轮猛烈燃烧火势蔓延至海面 船体十分脆弱

记者12号登上海监飞机在空中勘察“桑吉”轮事故现场，发现目前”桑吉”轮船身猛烈燃烧，溢油情况比前两天明显加重，火势已经蔓延到海面，目前”桑吉”轮船体倾斜严重，非常脆弱。

记者杨理天：我们乘坐海监飞机从舟山机场出发一个半小时之后，抵达“桑吉”轮事故现场，现在我们的飞机不断下降，已经看到了！现在画面中这艘冒着滚滚浓烟的船就是“桑吉“号，它的火势比前两天更加猛烈了，离它最近的这艘名为“深潜号”的船只已经3天3夜坚守在这里，不间断向“桑吉”轮喷射泡沫试图帮它灭火。

中国海监东海航空支队执法队副队长 李功弋：通过这几天的航空观察感觉这艘船火势没有很明显的变化，船体结构越来越脆弱了。

责任编辑：张岩