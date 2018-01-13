王文清履新甘肃省军区司令员 接棒刘万龙(图)

原标题：王文清履新甘肃省军区司令员，接棒刘万龙

甘肃省军区原司令员刘万龙2017年1月调任新疆军区司令员后，其职缺终获填补。

据“甘肃日报”微信公众号报道，甘肃省委议军会议今天下午在兰州召开。省委书记、省军区党委第一书记林铎强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实习近平强军思想，切实履行党管武装职责，努力开创国防后备力量建设新局面。

报道提到，省委副书记、省长唐仁健主持会议。省军区司令员王文清作工作报告。省领导孙伟、李荣灿、马世忠、黄强、宋亮、陈青、王嘉毅、杨子兴，省军区领导蒲永能、魏泽刚、倪永盛、张应银出席会议。

王文清 资料图

上述官方消息证实，原任中央军委国防动员部民兵预备役局局长的王文清已接任甘肃省军区司令员一职。公开报道显示，王文清此前还曾担任原总参动员部副部长。

与王文清搭档的甘肃省军区政委蒲永能同样来自军委机关，曾任中央军委纪委政治工作局主任。

责任编辑：柳龙龙