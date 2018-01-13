美国就伊朗核问题全面协议发表声明 中方回应

原标题：外交部发言人陆慷就伊朗核问题全面协议答记者问
问：北京时间1月13日，美方就伊朗核问题全面协议发表声明。请问中方有何评论？
答：我们注意到相关声明，特别是美方继续暂停对伊朗核领域制裁。我们也注意到国际社会普遍支持全面协议，并对伊朗执行协议给予了充分肯定。
中方一贯坚定支持全面协议。我们认为，协议是多边主义重要成果，也是通过政治外交手段解决国际热点的典范。确保协议贯彻始终，对维护中东和平稳定和国际核不扩散体系具有重要现实意义，符合各方根本利益。
全面协议来之不易，各方都应当倍加珍惜。当前形势下，我们希望相关各方从大局和长远出发，坚定政治意愿，妥善管控分歧，继续全面、有效执行协议。
我还要强调，中方一贯反对有关国家根据国内法对他国实施单边制裁。这一立场是一贯的、明确的。
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