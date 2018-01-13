海洋局:桑吉油轮事故对海洋大气质量影响不容小觑

目前，桑吉轮碰撞事故已经发生7天了，我们的记者在跟随海监飞机进行航拍勘察时，看到桑吉轮附近有明显油污带。根据测算，油污带长约5公里，呈羽毛状，面积约3平方公里。记者独家采访了海洋局环境检测人员，得出的结论是桑吉轮泄露的油污挥发较快，暂时对海洋环境影响较小，后续要根据海上连续监测分析后做出评估，但是由于持续燃烧目前对大气影响很大。

国家海洋局东海监测中心高级工程师 张勇：因为是轻质油泄露，相对来说比其他原油泄漏影响要小得多，因为油的挥发性能特别好，多数都是进入大气，对海洋影响较小。我们也做过实验，我们在实验室的条件下一个小时内90%以上都会挥发，到海上的话，我们没有做实验，但是我们估计10几分钟就没有了。基本上99%以上就进入大气层。现在油的挥发比较厉害，有燃烧有烟气沉降，我们会将大气沉降物带回来分析。

桑吉轮事故地点距离舟山约400公里，距离上海约500公里，溢油会对海洋生态、渔业和人类生产生活造成哪些影响呢？

国家海洋局东海监测中心高级工程师 张勇：这块应该属于开放海域，离我们人类居住的地方应该很远，影响很小。

（央视记者 杨理天 王俊凯）

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