原标题：台要求大型连锁超市遵守新修正“劳基法”

新华社台北1月14日电（记者李慧颖、李凯）在台立法机构新修正备受争议的“劳基法”后，台湾劳动主管部门首先将执法检查的目标锁定在家乐福等大型连锁超市上，“提醒”这些超市不要违法。

台新修正的“劳基法”将在3月正式实施，内容包括轮班间隔缩减、加班费换补休、每月加班上限增加等，因此备受争议。劳工团体批评新规定偏向资方，冲击劳工利益。为此，台劳动主管部门表示，因应春节旺季到来，大型超市会扩大至24小时营业，为保证劳工利益，邀请家乐福、大润发、好市多、爱买等大型超市与专家学者一同开会，讨论春节前后排班问题以及修法后等相关议题，重点提醒业者守法。

座谈会将包含三大议题，包括“排班避免过劳”“排班零碎化”“劳资会议”，要求劳工轮班间隔不宜过短，业者不可随意排出“30天上班超300小时”的班表等。

据介绍，在约谈连锁超市后，台有关方面还将继续约谈交通运输业、医疗保健服务业等业者，就长途客运司机、公交车司机、医护人员等劳动时间和薪酬问题商讨对策。

据台湾媒体报道，台湾大学最新发布的一项“劳工健康风险评估报告”显示，自2012年起，台湾因为罹患职业相关的脑心血管疾病领取劳保伤病、失能、死亡补偿的人次，每年约70至90人，平均每4.8天就有一例过劳案件。研究者称，因台湾劳工工时之长位居世界前列，而“过劳”认定标准严苛，实际上的过劳案例应该更多。

责任编辑：张岩