泰快艇爆炸起火疑燃料泄漏 27名中国游客跳海获救

原标题：泰国快艇爆炸起火疑因燃料泄漏，27名中国游客跳海获救

14日中午11点10分左右，一艘快艇在泰国南部著名旅游景点皮皮岛维京洞穴（viking carve）前爆炸、起火。据泰国媒体tnews、普吉新闻网及PBS电视网等14日报道，事故造成一人死亡，多人受伤。

事发经过：穿上救生衣跳进海里

当地媒体报道称，当地警方在大约12点30分左右接到报警。当地一位警官Worapt先生证实，爆炸发生在中午11点10分左右。“一支救援队将3名伤者送往了普吉Vachira医院，而且其他伤者则送往了皮皮岛医院和Krabi省医院。”他说。

据泰国急救中心统计数据，事发船上载有26名中国游客，5名泰国游客。来自PBS电视网的消息称，11名伤者中既有泰国人，也有中国人，其中4人伤势严重。

报道称，事发快艇“波塞冬王959”（King Poseidon 959）载着26名中国游客，包括3名中国儿童。快艇当时正在从普吉岛出发前往皮皮岛的途中，在靠近维京洞穴水域时，快艇油箱出现泄漏，当时发动机发生过爆炸，随后冒出浓烟，起火。之后火势蔓延开去，所有乘客赶紧找到（scramble for）救生衣穿上并跳水。

目前，艇上具体人数还未有准确的数字。人民日报官方微博称，目前有27名中国游客被救上岸。中国驻泰国大使馆做出紧急部署，初步了解，5名中国游客重伤，无生命危险，在皮皮岛医院初步治疗后正送往甲米医院，其余部分游客轻伤。27名中国游客已核实被救上岸，现水警和救生队还在搜救。

爆炸原因：可能发生燃料泄漏

普吉岛新闻网14日报道称，爆炸原因是由于供油管（fuel supply line）的一处问题引发的。当地警官Worapt先生也证实，事故原因可能与供油管及燃料泄漏有关，但他强调对事故原因的调查仍在继续。

事发后，正在周围水域的其他游船迅速前往救援，并成功将所有落水游客载往皮皮岛医院。伤势严重的游客随后迅速被快艇送往普吉岛医院接受进一步的救治。

报道称，一位伤势较重的乘客由于烧伤严重后被宣布死亡，但遇难者身份尚未正式公布。

中国驻普吉领事办公室工作人员14日下午告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），现在受伤人员正在甲米多个医院接受治疗，现在正在与泰国警方及医院等部门核实情况，具体细节需要等待进一步的确认。爆炸发生后中国驻普吉领事办公室已于第一时间协助处理伤者救治和转院事宜。

一位不愿透露姓名的当地华人导游对澎湃新闻表示，前往皮皮岛的船只存在良莠不齐的情况，既有正规旅行社船只，也有非正规的“黑船”，后者证件不齐全，甚至没有证件，不少船艇的状况并不好，存在一些技术风险，比较容易出事。但他无法确认此次出事的船只属于哪类。

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责任编辑：柳龙龙