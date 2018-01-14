印方称中印将开通热线 外媒:有利于解决意外事件

原标题 外媒：有利于解决意外事件 印将领称中印将开通陆军热线

资料图片：2006年7月5日，在中印边境乃堆拉山口，一名中国边防军人（右）与一名印度边防军人隔着边界的铁丝网值勤。新华社记者韩传号摄

参考消息网1月14日报道 外媒称，印度陆军参谋长比平·拉瓦特12日表示，印度与中国军队之间很快将开通热线电话。

据《印度斯坦时报》网站1月12日报道，拉瓦特在一个记者会上说：“进展非常迅速。印度和中国热切希望在印度陆军军事作战处处长与中国类似职位的军官之间开通热线电话。”

报道称，这位陆军参谋长说，热线电话将有助于立即解决像越境之类的意外事件。“我们非常希望开通热线电话。中国方面也非常渴望。”

又据《印度斯坦时报》网站1月12日报道，印度陆军参谋长比平·拉瓦特12日表示，印度需要将其军事重点从与巴基斯坦接壤的西部边境转移到与中国接壤的北部边境，并呼吁与邻国建立伙伴关系“共同遏制”中国。

拉瓦特声称，印度不能让尼泊尔、孟加拉国、斯里兰卡、缅甸、不丹和阿富汗等国“与我们渐行渐远”。

报道称，拉瓦特在15日的陆军节前举行的例行记者会上说，中国军队仍驻扎在北部的洞朗地区，虽然人数有所减少。

“这种紧张局势的缓和可能是因为冬季的缘故。冬季过后，他们可能会重返这里或别的地区。如果他们再来，我们将拭目以待看看采取什么行动。”拉瓦特在回答一个关于洞朗局势的问题时说。

另据法新社1月12日报道，印度高级陆军官员12日宣称，印度能够应对中国日益强硬的问题，并已加紧在有争议边境地区的巡逻，以避免更多对峙。

报道称，这两个拥有核武器的邻国过去曾因边境问题爆发过战争，2017年两国曾在喜马拉雅地区一个高原陷入对峙。

印度陆军参谋长比平·拉瓦特说，双方即将开通热线电话，但声称，他的军队已为新的紧张局势做好了战斗准备。

“我们知道中国是一个强大的国家，但我们并不是一个弱小的国家。”这位陆军参谋长在一个记者会上被问及边境争端时宣称。

责任编辑：张岩