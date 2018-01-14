中企闪耀美国电子展 外媒:中国迈向技术超级大国

原标题：中企闪耀美国消费电子展 外媒：中国迈向技术“超级大国”

参考消息网1月14日报道 外媒称，在拉斯维加斯消费电子展（CES）上，来自中国的企业以创新胜出。过去它们曾经是配件供应商，而眼下它们正发展成为与亚马逊齐头并进的企业。

中国企业创新取胜

据德国《南德意志报》网站1月10日报道，来自远东的客人们现在知道，在CES上，仅靠亚洲式的谦逊是不会引起关注的。因此，在这个世界最大规模的科技展上，中国人一开始就在威尼斯人酒店和贝拉吉奥酒店举办了两场盛大宴会——这两家酒店是位处内华达荒漠之中的赌徒的天堂。

报道称，这样的地点选择完全可以理解为宣战。它所传达的信息是，中国不再是廉价产品车间或者是盗版产品之乡，尽管很多人仍这样认为。相反，现在反而是欧洲人必须要努力追赶来自硅谷和中国的高科技先锋了。

2018年CES的4000个参展商中有1700个来自中国，略多于美国参展商的数量。这种两强统治的局面并非偶然，因为企业在任何地方都无法找到比美国和中国更好的创业和增长条件：潜在消费者数量巨大，法规障碍相对很少。特别是它们的国民对科技充满热情并且愿意进步，而这点并非在任何地方都是如此。正如迅雷集团首席执行官陈磊说的，“像德国人在这方面就有点保守”，只不过是亚洲人的谦逊客气才使他没有把话说得再直白一点。

而这距离中国企业在科技行业仅作为供应商或投资者出现只有几年时间。在电动SUV制造商拜腾公司在拉斯维加斯的展示中就可以清楚地看到这点。用该公司首席执行官德国人毕福康的话来说，它不再是一辆车，而是一个行走的“豪华起居室”。该款车型几年后就可以自动驾驶，而乘客则可以通过高速车载网络购物或是处理业务。

报道称，毕福康并不是幻想家：他在与前同事戴雷一起创建拜腾之前曾为宝马工作了20年。这两位经理人也代表了德国企业的另外一个问题：它们培训出顶级的工程师，但他们却在其他地方实现他们的梦想。

技术实力突飞猛进

报道称，亚洲人不仅是在汽车制造这样的高端行业突飞猛进。在商用无人机方面，中国大疆公司就完全碾压了戈普罗公司等美国竞争对手。华为令智能手机行业重新洗牌，阿里巴巴令亚马逊无法小看，而网络巨头腾讯公司则已取代脸书成为全球市值最高的社交媒体公司。

除这些大公司之外，中国还有无数的小供应商，它们令很多科技领域的重心发生了改变。例如深圳一家小公司Time Kettle希望通过设计优雅的耳机和实时翻译程序来令无国界沟通成为现实：两个人以各自的母语交流并相互理解。

报道称，迅雷首席执行官陈磊并不害怕与美国巨头亚马逊较量。他计划建立一个巨大的数据存储器，它与目前领先世界市场的云服务器有一个关键的不同：与亚马逊不同，陈磊不打算将信息在某个地方集中存储，而是使用个人智能手机和平板电脑未使用的存储空间。

也就是说，用几亿个小存储器来取代少数几个巨型的存储中心：据称这不仅对用户来说更加便宜，也有助于保护他们的隐私以及环境。陈磊说：“分散的局部解决方式是有未来的，因为它是值得信赖的。”一位中国经理人给世界上了有关数据保护和环境保护的一课，没有什么比这更能体现来自这个新技术“超级大国”的自信了。

塑造全球科技未来

又据英国《金融时报》网站1月12日报道，北京博达克咨询有限公司董事长、《阿里巴巴：马云的基业》一书作者邓肯·克拉克发表题为《中国正在塑造全球科技的未来》的文章称，如此众多的中国参展商出现在CES上，以至于一些代表戏称这个展会如今是“中国电子展”。

文章称，凭借在供应链中的上游位置，中国在全球科技领域扮演着一个早已确立的角色。不过它不再仅仅是为CES这类展会上的展品提供零配件的供应商和装配商，中国的高科技公司正越来越多地用自己的产品取胜。总部设在深圳的大疆创新是在全球占据主导地位的无人机生产商，而美国戈普罗公司刚刚关闭了其Karma无人机部门。

但如今科技的价值越来越体现在服务和内容上，而不是装置本身。谷歌、苹果、脸书和亚马逊的总市值达2.8万亿美元，远超任何单纯销售硬件的厂商。

文章称，在这方面中国同样在奋起直追。中国的互联网领军者腾讯和阿里巴巴的资产估值加在一起达1万亿美元。中国市场的规模是显而易见的，中国新兴的趋势正开始塑造全球科技景观的未来。

腾讯的微信和阿里巴巴的支付宝领衔的二维码支付正在让现金变得过时。中国城市街道上排列着无桩共享单车。中国的实体基础设施——公路、高铁和机场——正在大大促进消费，就像时任美国总统艾森豪威尔在上世纪50年代推出的州际公路系统一样。

文章称，作者在北京生活了20多年，但从2017年开始，在回到伦敦或硅谷时有了时间倒退的感觉。对城市居民来说，中国是无摩擦生活的典范，骑单车、从餐馆订外卖、生活缴费、向朋友转账，所有这些都可一键完成。在西方，互联网服务无疑提供了越来越多的便利，但全都赶不上在中国的体验。

责任编辑：张岩