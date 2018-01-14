潘武俊少将已任宁夏回族自治区党委常委(图)

原标题：宁夏军区政委潘武俊少将已任宁夏回族自治区党委常委

官方近日再披露一名省级党委“戎装常委”。

据宁夏卫视2018年1月14日播出的《宁夏新闻联播》报道，1月14日，宁夏军区党委十一届十一次全体（扩大）会议在银川召开。报道称，自治区党委常委、宁夏军区政委潘武俊作了工作报告，宁夏军区党委副书记、司令员郑威波作了讲话。

上述信息显示，宁夏军区政委潘武俊现已出任宁夏回族自治区党委“戎装常委”。

据此前公开报道，潘武俊曾任新疆军区某师政治部主任、阿里军分区政委等职，2008年12月任原兰州军区装备部副部长。2014年7月，潘武俊接替退休的王志宏，出任宁夏军区政委，跻身正军职将领。潘武俊于2010年7月晋升为少将军衔。

在2016年11月至2017年6月的省级党委常委换届期间，正值军队调整改革，“戎装常委”纷纷退出。

2016年12月国防部例行记者会上，时任国防部发言人杨宇军大校表示，“经综合考虑，省军区主要领导暂不参加所在省级党委的换届选举，待相关改革到位后，再按规定增补进所在省级党委常委班子”。

随着本轮军队调整改革陆续到位，各省份“戎装常委”相继回归。

据澎湃新闻记者不完全统计，此前，上海、河北、安徽、湖北、辽宁、江苏、江西、山东、广西、海南、甘肃、广东、湖南、北京、四川、西藏、吉林、河南、内蒙古、黑龙江、青海等21省份新一届“戎装常委”已在近期集中亮相。

责任编辑：柳龙龙