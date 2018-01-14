泰国皮皮岛爆炸快艇上有25名江苏游客 14人受伤

泰国皮皮岛爆炸快艇上有25名江苏游客 暂无生命危险

中新网南京1月14日电 (记者 申冉)记者14日从南京旅游委获悉，当天中午在泰国皮皮岛发生的快艇爆炸事件，据该委核实共有25名江苏游客在事发船上。该团由江苏百事通国际旅行社有限公司(以下简称百事通公司)组织，游客多为南京碧桂园员工和家属。

1月14日中午，一艘快艇在泰国的皮皮岛附近发生爆炸，快艇上共有31人。南京市旅游委进行核实后确认，该团是由百事通公司招徕的游客，交由上海泰申国际旅行社有限公司操作，领队倪锦花由上海泰申国际旅行社派遣，行程为1月12日至1月17日(6日5晚普吉游)，团中有江苏游客25名。

中午，该团按计划乘快艇赴皮皮岛旅游，在快接近岛时，快艇发生漏油起火，后被赶来的其他船只救起，伤者现被送往甲米医院接受治疗。目前该团队有14人受伤，今晚均已进行了清创和其他救护手术，暂无生命危险。

目前旅行社已通知所有游客家属，重伤家属已安排尽快前往当地。百事通公司已启动紧急预案，成立事故处理小组，并启动所有相关保险，同时向重庆集团总部进行了汇报。百事通公司领导、集团质规负责人以及供应商代表陪同家属准备前往当地。(完)