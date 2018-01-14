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泰国皮皮岛快艇失火中国游客27伤 5人重伤住院

泰国皮皮岛快艇失火中国游客27伤 5人重伤住院
2018年01月14日 23:35 央视新闻
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　　1月14日下午，泰国甲米皮皮岛快艇失火致多名中国游客受伤。14日晚间，中国驻宋卡总领馆通报该事件最新情况表示，事故发生后，驻宋卡总领馆驻普吉领事办公室主任马翠宏及工作人员即赶赴当地医院看望伤员，代表周海成总领事安抚受伤游客，敦促院方加紧尽全力治疗。

　　目前，27名受伤中国游客中，22名轻伤游客已无大碍，正在准备接受进一步检查。5位受重伤游客无生命危险，其中2名游客双手和双腿被烫伤，须住院观察；1名游客伤势较重，在医院ICU接受治疗；另1名年纪较大游客及1名烧伤面积较大游客，恢复时间可能较长。领馆已安排泰文翻译在现场为受伤游客服务。领馆将密切跟踪案情，及时了解进展情况及做好后续处置工作。（央视记者 骆魏）

责任编辑：刘德宾 SN222

宋卡皮皮岛泰国
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