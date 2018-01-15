[党的十九大精神进军营]两栖坦克兵李恒昌：与海斗其乐无穷

中新网北京1月15日电（王佳昕）晨光微弱，海面上弥漫着海雾，一艘登陆舰在演习区域抛锚，舱门缓缓打开。

“两栖坦克王”李恒昌。 中新网 王佳昕 摄

一位士官疾步走来，观察海上风浪情况。“抢滩登陆，执行！”在他的命令下，瞬间几十台两栖战车飞驰而下，剑指敌岸滩。

只见三路铁架洪流并成直线冲入大海，似一条巨龙踏浪奔袭，而这把舵的“龙头”，正是东部战区陆军第73集团军某合成旅三级军士长李恒昌。

近日，中央网信办、中央军委政治工作部组织的“党的十九大精神进军营”网络主题活动采访团走进该旅，一睹这支两栖劲旅的风采，也见到了入伍19年的“两栖坦克王”李恒昌。

愈败愈战，愈战愈勇——勇者才配与海斗

参观采访中，我们更有幸登上了两栖坦克，亲自体会坐在疾驰中坦克的感觉。上车前，李恒昌多次叮嘱我们要抓稳扶好，会很颠簸，但当坦克真正行进在崎岖不平的山路上时，颠簸程度仍超出大家想象。

下车后，有战士告诉大家，我们此次感受到的坦克行进速度和难度，仅是战士平时训练的三成。

而这仅是在陆地上，当坦克下海时，要受到风和海浪等多种因素的影响，情况更极度复杂。且驾驶员在海上驾驶的晃动情况等直接关系到炮手射击的准确度，若有设备进水也会造成安全隐患。那么，特级坦克驾驶员李恒昌是如何做到的？

两栖坦克分队利用烟雾装置向岸滩冲击。 张腾、何生、姜江鳌摄

初学开坦克时，李恒昌就展现出了开坦克的惊人天赋。3个月时间他不仅拿到了驾驶等级证，陆上驾驶水平更是能与教练员相匹敌。

但是，到了海上，李恒昌的坦克“不听使唤了”。来自山东的他，入伍前没见过大海。“第一次到海上训练，站在沙滩前看着大海，好像要把我倒过来似的，有点怕了。”李恒昌回忆称。

而第一次下海开坦克的李恒昌，陆上能轻松转向的，海上的惯性却让他要么转不过来，要么转过了头，想停坦克也停不下来。“让你停停不住，让你转转不了！”教练对李恒昌怒吼。本来对大海就有恐惧的李恒昌，遭遇了失败的第一次。

但是，在李恒昌的心中，只有强者才有资格斗海，与海斗其乐无穷，在大自然的威力面前，他选择逆流而上，每天跟在老兵屁股后面，反复练习，学习经验。

不懂配合吃苦头——样样学，样样通

转士官第2年，连队组织海上战斗射击，李恒昌第一次开炮车。行进间老炮手不断提醒车辆保持平稳，但他却不懂配合。眼看车前一个浪，他下意识加脚油，恰巧此时炮手按下发射按钮。轰的一声，炮弹出膛瞬间炮口上抬，命中失败。

“你会不会开！”首发失利，老兵指着他的鼻子一个劲地怒吼。

东部战区陆军第73集团军某合成旅进行实弹射击演练，发发命中。 张腾、何生、姜江鳌 摄

“这次斗海，败在素质单一！”李恒昌明白，单单开好车根本无法打赢海上战争。

与其配合好炮手，不如成为一名炮手，李恒昌越斗越勇。两个月，翻烂理论书、到处拜师父、练坏3条模拟射击系统线，终于，他不仅能与炮手密切配合，自己登上炮位射击也是百发百中。

现在的李恒昌，不仅仅是坦克特级驾驶员，通信一级、射击二级两本专业等级证书也被他收入囊中，被官兵誉为通信、射击、驾驶修理样样精通，能战能修的第一人。

“兵龄越长，你就越感觉仅掌握单一型号的装备已满足不了岗位需求了，你需要学习多种型号的装备，这样才能更好的发挥老兵的作用。”李恒昌说。

已过而惑之年的李恒昌，从未停止学习，心里总是憋着一股劲儿。2012年旅队新装备列装，新装备还没来，李恒昌就把院校寄来的专业书自学了不下十遍，工厂师傅来了后，他仍虚心请教如何集训等问题。“如果战士说班长啊，这个车我不会开啊，教我一下吧，如果我自己都不会，我怎么教别人，这是对岗位的不称职。”李恒昌笑着说。

领导的定心丸——听声音就知坦克问题

19年的训练经验，让李恒昌拥有一项绝技——听坦克声音，就知道坦克哪里有问题。如坦克的转速，档位，换挡流畅性，李恒昌一听，就知道多大兵龄的人在开。

有一次，坦克被开到靶场进行射击训练。走在半路上时，一坦克发生故障，坏在了国道上，情况比较危险。领导第一个想到的就是李恒昌，李恒昌被紧急调来维修。半小时后，他找出问题所在，成功的排除了故障，给领导吃了一颗定心丸。此外，在海陆演习中，坦克出现任何问题，他都会凭借自己丰富的经验，远程指挥战士们对坦克进行故障排除。

第一时间抢修装甲装备。 张腾、何生、姜江鳌 摄

“老兵就是要起到这样的作用，用自己的经验告诉领导车辆有无问题，可否使用，让领导放心。”李恒昌说。

目前，该合成旅的训练越来越接近实战。李恒昌说，以前下雨、风大的情况下，可能就不下海训练了，在陆上进行静态训练就好了。现在不行了，不管下雨还是风大，在不牺牲安全的前提下，依旧训练。“下雨的时候，就不打仗了吗？海况差的时候，就不打仗了吗？”

“武器装备离不开人的操作，先辈们靠小米加步枪打赢了战争，不是靠武器，而是靠坚定的战斗意志，人与武器的最佳结合，才能发挥最大的战斗效用。要让战士们成为有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人。”这位“两栖坦克王”坚定的说。

铁汉也有柔情，李恒昌提及女儿和家人，心中充满愧疚，因为自结婚来，陪她们的时间实在少得可怜。每次休假探亲回家，和家人的美好时光总是短暂的，休假结束归队时，他总是早早起床，静悄悄地收拾东西，生怕把熟睡的女儿吵醒。因为她会抱着李恒昌的大腿，不让他走。

他总是对女儿这样说：“爸爸是军人，你和妈妈想念我，祖国这个大家庭更需要我守卫！”（完）

责任编辑：刘德宾 SN222