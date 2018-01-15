原标题：中国公民涉捕杀贩卖美洲豹牙制品遭诉 中领馆提醒

中新网1月15日电 据中国驻玻利维亚圣克鲁斯总领馆网站消息，当地时间1月14日，玻利维亚《责任报》刊登专题调查文章，揭露玻利维亚存在捕杀、贩卖美洲豹牙、爪子、皮毛、头骨及其制品并走私至中国的犯罪链，个别中国公民涉嫌参与其中，并被起诉。

图片来源：中国驻玻利维亚圣克鲁斯总领馆网站。

文章指出，中国市场对美洲豹牙的需求，导致玻境内对美洲豹非法捕杀剧增，致美洲豹物种种群数量大幅减少。玻政府有关部门对此高度警觉。

根据玻宪法第223条和环境法第1333号法令，玻严禁猎杀包括美洲豹在内的野生动物，严禁走私、买卖美洲豹牙及其制品，违者将受到玻法律制裁。

根据《中华人民共和国野生动物保护法》和《最高人民法院关于审理走私刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等相关法律，中国政府严厉打击包括美洲豹在内的野生动物及产品非法贸易，情节严重者可获重刑。

“没有买卖就没有杀害”！为此，驻圣克鲁斯总领馆再次提醒在圣中国游客、华侨华人和中资企业员工，严格遵守玻利维亚和中国有关法律法规，切勿从事美洲豹等野生动物及其制品的非法交易或携带相关物品出入境，自觉保护生态，绿色、文明出行，避免因触犯法律损害自身利益！

责任编辑：初晓慧