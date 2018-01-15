桑吉轮沉没油污仍清晰可见 溢油面积约58平方公里

原标题：独家：“桑吉”轮已沉没 溢油面积约58平方公里

来自央视记者的最新消息，“桑吉”轮14日下午沉没后，附近海面大火于15日上午9点58分熄灭。央视记者独家跟随国家海洋局海监飞机15日下午13点左右再次飞抵“桑吉”沉没海域，海面已经完全看不到“桑吉”轮的残骸，而平静的海面上油污清晰可见。据专家测算，整个溢油面积约58平方公里。

国家海洋局东海分局队长章悦告诉央视记者：经过我们大致的估算，油污的范围大概是半径5公里这样的面积，油污的颜色是亮白色的，边缘有一些黑色的和褐色的油污，现在的船只已经开始清污除油的工作。

根据国家海洋局的测算，从14日到15日，溢油面积从约10平方公里扩大到约58平方公里，扩散面积明显增大，同时，国家海洋局工作人员在沉船周边海域开展现场监测，共采集7个站位水样。监测结果显示，部分站位发现油污带、油膜，个别站位石油类物质超标，为劣四类海水水质。经现场观测，事故海域偏东风4-5级，浪高约0.8-1.5米。预计未来24小时，风向为东到东南转南到东南，风力4-5级。受风场和表层海流影响，油污将向偏北方向扩散。

责任编辑：张建利