教育部：3200多门慕课上线 中国慕课数量居第一

原标题：教育部：高校3200多门慕课上线，中国慕课数量居世界第一

1月15日，教育部召开2018年的首场新闻发布会，介绍教育部首批490门国家精品在线开放课程的有关情况。

“460余所高校建设的3200多门慕课上线，600多万人次大学生获得慕课学分，5500万人次高校学生和社会学习者选修慕课。我们国家的慕课数量现在已经稳居世界第一，我们是3200多门，美国是2300门，差了将近1000门，我们有201门慕课登陆到国际著名课程平台。”教育部高等教育司司长吴岩介绍称，现在的大学生是互联网的原住民，而中国在慕课建设上起步不晚，跟世界最发达高等教育强国在同一起跑线上，如今中国的慕课数量已经稳居世界第一。

吴岩还谈到，到2020年，教育部要认定3000门国家精品在线开放课程，“再认定7000门线下精品课程，我们要合计推出1万门国家级的一流精品课程。”同时会推出1万门线上线下省级一流的精品课程。他说：“用这两个1万门，来推动我国高等教育人才培养质量跃上新的台阶。”

吴岩表示，首批入选课程以本科教育和高等职业教育公共课、专业基础课、专业核心课为重点，其中有中华优秀传统文化课、创新创业课以及思想政治课程，入选的课程质量高、共享范围广、应用效果好、示范性强，从整体上代表了当前我国在线开放课程的最高水平。主要有四个特点：

一是一流大学建设高校积极参与在线开放课程建设。以北京大学、清华大学、武汉大学、哈尔滨工业大学等一流大学建设高校为主建设的344门课程入选，占比70.2%。

二是大规模应用惠及高校和社会学习者。首批课程中，选课人数超过10万人次的有78门，占比15.9%，其中国防科技大学的《大学英语口语》选学人数超过98万人次，同济大学建设的《高等数学》选学人数近85万人次，北京大学在国际平台上线的《Chinese for Beginners》（《初级汉语》）选学人数达45万人次。

三是示范引领高校教育教学改革。首批课程坚持“学生受益第一、开放共享为先”的基本理念，重在促进信息技术与教育教学深度融合，重构课程体系、课程内容和教学模式，强化线上与线下的师生互动、生生互动，跨区域、跨学校推动东中西部高校共享优质课程资源，在深化高校教育教学改革方面取得了显著成效。

四是打造中国在线开放课程国际品牌。有12门在国际著名平台上线的我国在线开放课程入选首批“国家精品在线开放课程”，将推动更多高水平大学的优质课程上线国际平台，参与国际竞争。

北京大学副校长高松介绍，因为慕课所有人都可以成为北大的学生，北大会争取以后每一门课程都增加慕课的版本。

责任编辑：张义凌