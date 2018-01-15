原标题：香港冬季流感持续活跃 死亡人数升至16人

新华社香港1月15日电（记者郜婕）香港进入冬季流感季已超过一周，流感活跃程度持续。香港特区政府卫生署15日公布的最新数字显示，香港进入冬季流感季以来，成人流感死亡个案数达15例，并出现今年首例儿童流感死亡个案。

一名感染乙型流感的3岁女童15日上午被证实死亡，成为香港2018年首例儿童感染流感死亡的个案。据卫生署卫生防护中心通报的信息，这名女童本月5日起出现发烧、咳嗽带痰、流鼻涕和喉咙痛等病征，6日入住医院儿科深切治疗部，临床诊断为脑病变。她的鼻咽分泌样本经化验后，证实对乙型流感病毒呈阳性反应。

据卫生署介绍，卫生防护中心联同公私营医院的监测显示，自1月7日香港进入冬季流感季至14日，成人因感染流感而需入住深切治疗部的个案数为25例，包括15例死亡个案。上述严重个案中，乙型流感个案数为18例。

18岁以下人群中，进入2018年以来共出现2例流感相关的严重并发症个案。除了15日被证实死亡的3岁女童，卫生防护中心14日宣布正在调查另一例儿童感染乙型流感的严重个案，涉及一名有长期病患的3岁男童。这名男童临床诊断为乙型流感并发肺炎和败血性休克，眼下情况危殆。

卫生防护中心预计，本地季节性流感活跃程度在未来数周将继续上升，并会在高水平维持一段时间。

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