2018开年中国多城土地市场成交活跃 土地供应增加

图为福州一处刚建设完工的房地产楼盘。（资料图片） 中新社记者 张斌 摄

中国多城土地供应持续增加

中新社北京1月15日电 （记者 庞无忌）延续去年土地供应的热度，2018年开年，中国多城土地市场成交活跃。

中原地产研究中心15日发布的统计数据显示，1月上半月，包括北京、杭州、成都、福州等在内的33个城市相关成交额超过10亿元（人民币，下同）。其中，北京土地成交额最高，达220亿元；杭州其次，达206亿元；苏州土地出让收入176亿元；武汉164亿元。此外，成都市、福州市、上饶市半月土地出让收入超过50亿元。

尽管多地土地市场掀“开年热”，但在严厉调控之下，北京、苏州、武汉等城市的土地成交溢价率仅10%左右，明显低于2016年。

在因城施策的调控思路之下，去年以来中国对房价上涨压力较大、库存消化周期较短的城市加大土地供应。分析人士认为，今年年初以来，热点城市土地供应持续增加也是这种调控思路的延续。

湖南长沙一楼盘土地上，推土机正在作业。 中新社记者 杨华峰 摄

中国指数研究院发布的数据显示，2017年全年中国300个城市土地出让金收入总额为40123亿元，同比增加36%。其中，北京、上海、广州、深圳四个一线城市土地供需同比走高，供地面积同比增幅领衔，出让金较2016年增长近五成。

中原地产首席分析师张大伟指出，目前中国多城市土地成交依然处于高位，特别是在一二线城市，房企已经对住宅类土地拿地积极性较高。从官方释放的一系列信号来看，2018年中国房地产市场将继续严格调控，土地市场热度或有所降低，带来土地成交溢价率的进一步下降。以北京为例，2017年北京土地市场平均溢价率是24%，2018年开年这一数字降至13.8%。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222