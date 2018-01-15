广州市长温国辉:广州要在共建大湾区发挥六个作用

中新社广州1月15日电 (记者 王华)广州市长温国辉15日在市人大专场记者会上表示，在共建粤港澳大湾区的事业中，广州要发挥六个方面作用。

据介绍，2017年，香港、澳门在广州投资项目超过2万个，实际使用外资超过550亿美元。广州在港澳投资设立了560多家企业或机构，广州与香港的服务贸易总额达到134亿美元，增长了45.6%；与澳门的服务贸易总额达到3.3亿美元，增长79.1%，增速迅猛。

温国辉称，粤港澳大湾区是国家推动区域协调发展的重大部署，是贯彻新发展理念、培育发展新动能、推动高质量发展的重大决策，是促进“一带一路”建设的重大举措，也是丰富“一国两制”内涵的重大安排。广州在共建粤港澳大湾区中，将提高高端资源要素的集聚配置能力、建设全球化城市，作为战略目标之一。

温国辉认为，粤港澳要携手打造世界级城市群，共同参与国际合作与竞争，携手参与“一带一路”建设。具体而言，在共建大湾区的事业中，广州将从六个方面发挥作用：发挥国际综合交通枢纽的作用，提升交通物流发展的能级，共建湾区国际交通物流中心；当好大湾区文化教育医疗中心，提升城市的软实力，共建人文湾区；发挥广州国际商贸中心的作用，提升投资贸易便利化和市场一体化水平，共建湾区国际贸易中心；着力建设国际科技创新枢纽，构筑“广州—深圳—香港—澳门”科技创新走廊，共建湾区国际科技创新中心；建设南沙粤港澳全面合作示范区，打造高水平对外开放门户枢纽，共建湾区合作重大平台；建设宜业宜居宜游城市，对标国际一流城市，共建粤港澳优质生活圈。(完)

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