中领馆提醒中国公民关注巴厘岛火山及恶劣天气

中领馆提醒中国公民关注印尼巴厘岛火山恶劣天气疫情及防诈骗

中新网印度尼西亚登巴萨1月16日电 （记者 林永传） 2018年春节小长假将至，中国驻印尼登巴萨总领馆提醒包括广大游客在内的领区内中国公民密切关注火山、恶劣天气、白喉疫情及防诈骗等。

该提醒称，目前巴厘岛阿贡火山仍处于最高级的第四警戒级别，火山及地震活动仍比较活跃。建议到访巴厘岛中国公民提前关注火山动态和该馆相关领事提醒，谨慎合理安排行程，防范或因机场关闭造成的滞留风险，不要到火山周边危险警戒区域内游玩。

资料图：当地时间2017年12月2日，印度尼西亚巴厘岛，阿贡火山持续喷发。

当前印尼正值雨季，经常出现持续暴风雨等恶劣天气，阴晴变化不定，海上风浪较大，部分地区可能出现洪水、泥石流等灾害。中领馆提醒大家出行前请关注当地气象部门预报信息及近期天气状况，合理安排行程。如遇恶劣海况和路况，及时妥善变更出行计划，谨慎使用交通工具。同时审慎选择涉水旅游项目，尽量避免下水，不要在风大浪急的海边游玩、拍照。尽量避免前往容易发生山体滑坡等自然灾害的地区旅游。

近期印尼多地爆发白喉疫情，已致数十人死亡。该总领馆提醒大家密切关注白喉疫情传播情况，尽量避免前往人群密集场所。如有需要可到当地有关机构接种疫苗。如发现疑似症状，应立即隔离并前往正规医院接受治疗。

巴厘岛时常发生游客被狗咬伤、被猴子抓伤的案件，总领馆建议游客不要去挑逗路边或旅游景点里的狗或猴子等动物，以免被咬伤、抓伤。

该总领馆重申，中国驻外使领馆不会以电话方式通知中国同胞有涉及国内的案件需要处理或护照证件过期需要延期或补办并需通过转账等方式缴纳有关费用或罚款，也不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息，更不会要求接电人回拨任何电话号码进一步联系。请大家不要轻信任何以中国驻外使领馆名义要求更新护照或询问个人财务信息的电话。（完）

责任编辑：刘光博