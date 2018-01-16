有学校寒假过长？教育部：未统一规定寒暑假天数

原标题：教育部：没有统一规定寒暑假天数

针对今年有些学校寒假时间过长的现象，在今天教育部举行的新闻发布会上，新闻发言人续梅表示，由于我国地域大，各地各校的情况不同，所以教育部没有统一的规定。但续梅表示，各级各类学校都要确保完成教育教学总体的任务，在这个前提条件下，各地对于所属的中小学及各高校都要进行统筹安排。（央视记者 柴丹枫）

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