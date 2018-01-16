吉林松原频发地震 发生破坏性地震可能性不大

原标题：吉林松原频发地震 官方研判发生破坏性地震可能性不大

中新网长春1月16日电 经吉林省地震台网正式测定：1月16日02时00分54秒，吉林松原市宁江区（北纬45.26度，东经124.73度）发生1.7级地震，震源深度2千米。就在几个小时前的15日22时16分19秒，这一区域刚刚经历一场2.6级地震，震源深度2千米。

根据吉林省地震局官网信息，进入2018年以来，该省松原市已累计发生过5次地震，其中宁江区4次，前郭尔罗斯县1次。

松原市是吉林省地震多发地区。据吉林省地震局公开数据，在2017年，该地区总计发生11次地震。震级最大的一次发生于2017年7月23日，达到4.9级。

在今年发生在松原市的5次地震中，本月4日发生于前郭尔罗斯县的4.3级地震是震级最高的一次，导致震中区少量房屋出现裂缝，但并未造成人员伤亡。

当次地震发生后，松原市官方曾发布消息称，经松原市地震局与中国地震局、吉林省地震局专家紧急视频会商研判，认为前郭县4.3级地震是2017年7月23日松原宁江4.9级地震的余震，综合分析认为近期震中区附近发生破坏性地震的可能性不大，但不排除发生有感地震的可能。（完）

责任编辑：刘光博